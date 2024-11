Die Amazon-Aktie erreichte am 7. November 2024 ein neues 52-Wochen-Hoch von 210,69 USD an der NASDAQ-Börse. Mit einem Anstieg von 1,6% auf 210,43 USD zeigte das Papier eine starke Performance. Dieser Kursanstieg folgt auf beeindruckende Quartalszahlen, die Amazon Ende Oktober vorstellte. Im dritten Quartal 2024 konnte der E-Commerce-Gigant seinen Gewinn pro Aktie auf 1,46 USD steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,96 USD entspricht. Auch der Umsatz wuchs um 11,04% auf 158,88 Milliarden USD.

Analysten optimistisch für Amazons Zukunft

Finanzexperten sehen weiteres Potenzial für die Amazon-Aktie und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 227,14 USD. Diese positive Einschätzung basiert auf der starken Marktposition des Unternehmens und dem anhaltenden Wachstum im E-Commerce-Sektor. Anleger warten nun gespannt auf die Veröffentlichung der Q4-Kennzahlen, die für den 30. Januar 2025 erwartet werden. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 5,10 USD, was die robuste finanzielle Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

