Die CGRE AG hat bekannt gegeben, dass für ihre 89,9%-ige Tochtergesellschaft CG Mariannen-Campus Nord GmbH & Co. KG ein Insolvenzantragsverfahren eingeleitet wurde. Diese Gesellschaft betreibt ein fertiggestelltes, vollvermietetes Mietobjekt in Leipzig mit über 12.100 m² Mietfläche und einer Jahresnettokaltmiete von ca. EUR 1,3 Mio. Der Wert der Beteiligung in den Büchern der CGRE beträgt rund EUR 3,4 Mio. Die restlichen 10,1% werden indirekt von der Gröner Group gehalten, die kürzlich selbst Insolvenz in Eigenregie beantragt hat. Obwohl dies keine positive Entwicklung für CGRE darstellt, scheint das unmittelbare finanzielle Risiko mit etwa 5% des Nettovermögenswerts der Gesellschaft begrenzt. Die CGRE arbeitet an einer Lösung zur Risikominimierung. mwb researchs Analysten empfehlen die Aktie weiterhin zum KAUF, allerdings mit einem reduzierten Kursziel von EUR 14,60 statt EUR 15,00 da die Analysten ein Worst-Case Szenario einpreisen, in dem ca. 70% des Wertes der oben genannten Projektgesellschaft abgeschrieben werden müssen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/CGRE%20AG





