FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Axa von 37 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mittel- bis langfristig sollte der Versicherer ob seiner Größe von Skaleneffekten bei seinen Geschäften profitieren, schrieb Analystin Rhea Shah in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie verwies zudem auf die anhaltende Margenverbesserung, ein überraschend hohes Umsatzwachstum sowie den Fokus auf Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (KI)./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2024 / 08:30 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628

© 2024 dpa-AFX-Analyser