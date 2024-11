Die Aixtron SE-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen volatil. Während der Kurs am Donnerstagvormittag zunächst um 1,4 Prozent auf 14,34 Euro sank, konnte er sich am Freitagmorgen leicht erholen und stieg um 0,9 Prozent auf 14,68 Euro. Diese Schwankungen spiegeln die aktuelle Unsicherheit am Markt wider, obwohl Experten weiterhin optimistisch bleiben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21,47 Euro, was ein erhebliches Potenzial für Investoren darstellt.

Finanzielle Aussichten und Dividenden

Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im letzten Quartal bleibt die Dividendenprognose für das laufende Jahr mit 0,377 Euro pro Aktie solide. Die Analysten erwarten für das Gesamtjahr 2024 ein Ergebnis je Aktie von 1,03 Euro. Diese Prognosen unterstreichen die relative Stabilität des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld. Investoren beobachten gespannt die nächste Finanzkonferenz am 4. März 2025, die weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Anbieters von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie liefern wird.

