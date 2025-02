Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Nvidia | Rolls-Royce | Aixtron - Aktienperle in Spanien entdeckt - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 12 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung DAX - Trumps Strafzölle zeigen Wirkung Tops & Flops - wann knackt Rheinmetall die 1.000 Euro Nividia - starke Zahlen schon Gewohnheit - Salesforce - Ausblick kommt nicht an C3.AI - Aktie nach Zahlen unter Druck Beyond Meat - war nie und wird nie eine Erfolgsgeschichte Rolls-Royce - Aktie hebt nach Quartalszahlen ab Amazon - Alexa wird erwachsen AppLovin - doppelte Shortattacke Aktienperle aus Spanien Robinhood - da ist die zweite Chance! Termine - Dell berichtet nach US-Börsenschluss Beiersdorf - Aktienrückkaufprogramm! Commerzbank - EZB wird Unicredit wohl grünes Licht geben Hensoldt - Auftragsbücher sind voll Nordex - gute Zahlen die keinen interessieren Aixtron - Zahlen sind nix Musterdepot Zuschauerfragen