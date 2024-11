www.bernecker.info

... zur wichtigen Unterstützung bei ca. € 42 respektive dem unteren Rand der breiten monatelangen Seitwärtsspanne.Auch wenn hinsichtlich skeptischer Analystenstimmen und makroökonomischer Widrigkeiten (u.a. "China") keine überraschend neuen negativen Impulse greifbar sind, so zeigt der Kurs trotzdem Schwäche.Zuletzt notierte BASF bei ca. 43,55 und damit 8,4% über seinem 52-Wochen-Tief von 40,18, das am 05. August 2024 erreicht wurde (52-W-Hoch 54.93 am 04. April 2024).Im Wochenchart ist die relative Schwäche zum Gesamtmarkt zu erahnen; sollte die Unterstützungszone des Keils zwischen €42-40 nicht halten, so warten die Mehrjahrestiefs bei ca. € 38.Wen der Markt an die vom Unternehmen avisierte Stabilisierung in Q4 glaubt, sollte alsbald ein Kursdreh einsetzen (idealerweise mit Überwindung des kurzfristigen Abwärtstrends), um nicht das negative technische Kurspotential zu eröffnen.Gute Geschäfte.Ihre Bernecker Redaktion /Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unterim Abo oder im Einzelabruf!