© Foto: adobe.stock.com



Turbulente Handelstage liegen hinter den Märkten. Bei Edelmetallen und anderen Rohstoffen kam es zu zum Teil heftigen Preisausschlägen. In diesem schwierigen Umfeld vermeldete nicht nur Barrick Gold Zahlen.Turbulente Handelswoche bringt Volatilität Die abgelaufene Handelswoche hatte es in sich. Die US-Wahl und die Leitzinsentscheidung der Fed brachten die Finanzmärkte gehörig in Wallung. Auch die Edelmetall- und Rohstoffmärkte wurden mitunter kräftig durcheinandergewirbelt. Nicht zuletzt gab es ein dynamisches Auf und Ab bei Gold und Silber. Lesen Sie hierzu die Kommentare "Da braut sich was zusammen - Goldpreis taumelt. Barrick Gold & Co. knicken ein. Und nun kommt die Fed" und "Abverkauf …