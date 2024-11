wO Börsenlounge - die Woche: Trump wird gewählt, Tesla geht steil und Nvidia schreibt Börsengeschichte

Es war die Woche von Nvidia: Aufnahme in den Dow Jones, neues Allzeithoch und einmaliger Rekord an der Wall Street. So wertvoll wie der "KI-King" jetzt ist, war noch nie ein US-Konzern zuvor. Ist da noch Luft nach oben?Eine heiße Woche ist beendet und der DAX hat sie anders verarbeitet als die US-Indizes. Während Dow Jones & Co die Woche alle mit einem Plus von mindestens 4 Prozent beendeten, verbuchte der deutsche Leitindex ein hauchdünnes Minus. Die Anleger sind sich immer noch nicht sicher, ob die Wahl von Donald Trump zum neuen/alten US-Präsidenten gut oder schlecht für Europa ist. Montag haben wir uns angeschaut, welche Aktien von einer Wahl des großen, blonden Mann profitieren würden. …

