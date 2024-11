Hannover Rück hat zum Wochenstart seine Quartalszahlen vorgestellt und überraschend starke Ergebnisse präsentiert. Zudem hob der Rückversicherer die Jahresprognose an und gab erstmals eine Prognose für 2025 ab. Bei den Anlegern kommen die Zahlen in der ersten Reaktion gut an. Zu Recht?Hannover Rück hat in den ersten neun Monaten des Jahres einen Nettokonzerngewinn von 1,8 Milliarden Euro erzielt. Das bedeutete einen satten Gewinnsprung von 30 Prozent. Das operative Ergebnis sprang sogar um 33 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...