DJ COMPANY TALK/Conti rechnet bis Mitte 2025 mit Gegenwind bei Contitech

Das schwache Umfeld im Industriegeschäft in Europa und Nordamerika dürfte Contitech mindestens wohl bis Mitte 2025 belasten. Aktuell sei keine Erholung in Sicht, sagte Continental-Finanzvorstand Olaf Schick. Betroffen seien beispielsweise die Bereiche Nutzfahrzeuge oder Energiemanagement. Gegenmaßnahmen zur Ergebnisabsicherung sollten geprüft werden. Aktuell werde sehr auf Fixkosten geachtet, der Fokus liege aber auch auf den variablen Kosten, ergänzte der Manager. Bei der in Aussicht gestellten Verselbstständigung des Geschäfts mit Produkten von Contitech für die Automobilindustrie Original Equipment Solutions (OESL) komme Conti gut voran. Für den Bereich mit einem Jahresumsatz von rund 2 Milliarden Euro und etwa 18.000 Mitarbeitern suche man nach Käufern oder Partnern. Konkrete Ergebnisse sollen im vierten Quartal präsentiert werden.

November 11, 2024 04:01 ET (09:01 GMT)

