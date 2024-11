Frankfurt am Main (ots) -Im Rahmen der Black Weeks vom 10. November bis 15. Dezember 2024 hat die ING Deutschland wieder besondere Angebote:Erstes Girokonto / Girokonto Future mit 5 VISA Card Transaktionen in den ersten 4 Monaten- Bei der Eröffnung des ersten Girokontos zwischen dem 10. November bis 15. Dezember 2024 bedankt sich die ING Deutschland mit 200 Euro.- Einzige Voraussetzung ist die aktive Nutzung: Mindestens 5 Mal innerhalb der ersten 4 Monate mit der VISA Card [Debitkarte] im Handel, Internet oder mobil per Apple Pay und Google Pay bezahlen. Abhebungen am Geldautomaten sind ausgeschlossen.- Die Gutschrift gilt auch, wenn das erste Girokonto direkt als "Girokonto Future" eröffnet wird. Die Gutschrift gilt nicht für die Aktivierung der Nachhaltigkeits-Erweiterung auf einem bereits bestehenden Girokonto.- Die Teilnahmebedingungen: www.ing.de/lp/blackweeksErstes Extra-Konto (Tagesgeld) eröffnen- Zwischen dem 10. November und 15. Dezember 2024 gibt es für das erste Extra-Konto für 4 Monate 3,5% Zinsen p.a. auf bis zu 100.000 Euro. Danach und für jedes weitere Extra-Konto gilt der variable Zins von aktuell 1,25% p.a.- Die Teilnahmebedingungen: www.ing.de/lp/blackweeksWeiterempfehlung des Girokontos oder des Extra-Kontos (Tagesgeld)- Die Cash-Prämie für beide Produkte beträgt im Zeitraum 10. November bis 15. Dezember 2024 jeweils 75 Euro. Alternativ können 75 Euro an Unicef gespendet werden.- Die Teilnahmebedingungen: www.ing.de/lp/blackweeksPressekontakt:ING DeutschlandAlexander BaumgartTel.: +49 (0) 151 161 22786E-Mail: alexander.baumgart@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/5905726