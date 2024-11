Die Berliner Vattenfall plant 5 Milliarden Euro an Investitionen in fossilfreie Geschäfte bis 2028. Dazu zählen Photovoltaik, Speicher, Windenergie, Ladeinfrastruktur und Pumpspeicherkraftwerke. Energieunternehmen Vattenfall plant in Deutschland hohe Investitionen, unter anderem in die Photovoltaik. Wie das Unternehmen mitteilte, will es bis 2028 hierzulande insgesamt mehr als 5 Milliarden Euro in fossilfreie Erzeugungsanlagen, E-Mobilität sowie andere Produkte und Energiedienstleistungen investieren.Dazu ...

