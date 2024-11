Der Großspeicher mit 100 Megawatt Leistung soll am Kraftwerksstandort Marbach entstehen. Rechnerisch wäre er in der Lage, einen Tag lang eine Kleinstadt mit Strom versorgen. Batteriespeicher entstehen derzeit an vielen Orten in Deutschland. Am Montag kündigte EnBW den Bau eines Großspeichers mit 100 Megawatt Leistung und 100 Megawattstunden Kapazität am Kraftwerksstandort Marbach an. Der Baubeginn für den Lithium-Eisensphosphat-Speichers sei für Anfang 2025 geplant. Die Inbetriebnahme soll dann voraussichtlich Ende nächsten Jahres erfolgen. Die Größe des Batteriespeichers reiche aus, um rechnerisch ...

