ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Munich Re von 560 auf 540 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei recht mau gewesen, insgesamt stehe der Rückversicherer aber gut da, schrieb Analyst Will Hardcastle in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er strich seine zusätzlichen Rückkaufhoffnungen nach den Aussagen des Finanzchefs in einer Investorenrunde. Stattdessen stockte er seine Schätzungen für reguläre Rückkäufe aber etwas auf. Die Erhöhung des Verschuldungsgrads werde insgesamt langsamer vonstattengehen als bisher gedacht, so Hardcastle./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 04:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 04:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008430026