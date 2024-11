DJ EU genehmigt Übernahme von Gruppo Nobis durch Axa

DOW JONES--Axa darf den italienischen Versicherer Gruppo Nobis übernehmen. Die EU-Kommission gab dem französischen Konzern grünes Licht für den 423 Millionen Euro schweren Zukauf, mit dem Axa in Italien expandieren will. Es gebe keine kartellrechtlichen Bedenken, so die Kommission. Axa will die Akquisition in der ersten Jahreshälfte 2025 abschließen.

