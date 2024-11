Die Analysten von mwb research nehmen die Coverage der Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) mit einer KAUFEN-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 65,00 auf, was ein Kurspotenzial von 45,1% entspricht. Dräger ist ein etablierter Marktführer in der Medizin- und Sicherheitstechnik und profitiert von globalen langfristigen Trends wie der alternden Bevölkerung und steigenden Sicherheitsstandards. Die hohe Kundenbindung, insbesondere im Gesundheitswesen, und neue digitale Strategien wie Dräger ONE verschaffen dem Unternehmen einen größeren Vorsprung gegenüber Wettbewerbern, was nach Einschätzung der Analysten von mwb research das langfristige Wachstumspotenzial von Dräger unterstützt. Mit dem Ziel, bis 2030 eine EBIT-Marge von 10% zu erreichen, wird Dräger als unterbewertet und langfristig wachstumsstark eingeschätzt. Die Aktie wird derzeit mit einem deutlichen Abschlag im Vergleich zur Konkurrenz gehandelt und ist damit eine attraktive Kaufgelegenheit für Investoren. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Draegerwerk%20AG%20&%20Co.%20KGaA