Aktien und Bitcoin auf Rekordhochs! Marktausblick Börse zu DAX, Dow, Tesla, Nvidia, Fortinet & Co.

Der Sprung im Dow Jones auf neue Allzeithochs war auch kein Einmaleffekt, denn bereits am Freitag wurde die runde Marke von 44.000 Punkten übertroffen. Im Nasdaq fiel die Rallye sogar noch stärker aus, sodass die Gesamtwoche mit rund 5 Prozent Aufschlag bei den großen Indizes als bisher stärkste Woche des Jahres gilt.

Etwas gelitten hat dennoch der Ölpreis, obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf Expansion stehen. Das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan stieg stärker als erwartet und auch außerbörslich stehen die Zeichen der US-Futures heute bereits wieder auf grün.

Einzig der DAX zog nicht mit. Das Ampel-Aus und die politischen Diskussionen über die Zukunft der Wirtschaftspolitik in Deutschland führten zu Unsicherheit, die einen weiteren Test der 19.000er-Region im DAX nach sich zogen. Zum Wochenstart scheint diese Sorge abgelegt zu sein, denn der Index startet sehr stark und nimmt die 19.500 wieder ins Visier. Kann das Momentum diesmal gehalten werden und kommt er doch noch verspätet in den Zustand der Herbstrallye?

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und blickten zum Start auf das nun mit Abstand wertvollste Unternehmen der Wall Street, die Papiere von Nvidia. Mit 9 Prozent Aufschlag in der Vorwoche wurde der Apple-Konzern an der bisherigen Spitze überholt und ein erster Abstand manifestiert. Die Aktien notieren nun auch im Dow Jones und ersetzen damit das Chip-Urgestein Intel. Dennoch stieg Intel in der Vorwoche deutlich an. Was waren die Gründe?

Noch stärker legte Tesla zu. Der Konzernlenker Elon Musk gilt als Vertrauter des neuen US-Präsidenten und hat Großes vor, was entsprechend gefördert werden dürfte. Die Aktie legte 30 Prozent zu und lies charttechnische Widerstände und viele Short-Investoren aus der Hedgefonds-Branche "alt" aussehen. Den optischen Short-Squeeze kommentieren wir hier im Video.

Auf einem Allzeithoch befindet sich nun wieder die Aktie von Fortinet, nachdem der Crowdstrike-Skandal im Sommer für Unsicherheit in der ganzen Branche sorgte. Doch Rücksetzer waren in dieser Zeit bei vielen Technologieunternehmen gute Zeiten für Käufe, wie auch der Chart von Salesforce zeigt. Das Unternehmen baut sogar weitere Mitarbeiter im Vertrieb auf und hat die schwache Phase aus Q2 nun hinter sich gelassen. Das könnte man auch nach den Geschäftszahlen bei Moderna aussagen, die einen überraschenden Gewinn vermelden. Die Aktie bleibt jedoch weiter im Abwärtstrend.

Mit Blick auf die weiteren Quartalszahlen in dieser Woche werfen wir noch einen Blick auf Home Depot und Walt Disney. Beide Aktien sind in einer spannenden technischen Situation und könnten einerseits vom Trump-Effekt und andererseits bereits von der Freude auf Weihnachtsfilm-Klassiker in naher Zukunft profitieren. Den Ausblick bringen beide Unternehmen in den kommenden Tagen für uns. Vielleicht ist der Rücksetzer bei Mercadolibre, die wir ebenfalls abbildeten, dann schon wieder eine Kaufgelegenheit gewesen.

