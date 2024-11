Die BASF-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung und legte um 2,8 Prozent auf 44,58 Euro zu. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier sogar einen Höchststand von 44,91 Euro. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum allgemeinen Markttrend, da sowohl der DAX als auch der STOXX 50 Verluste hinnehmen mussten. Der Handelsumfang belief sich auf über 1,5 Millionen Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Trotz des aktuellen Aufschwungs liegt die BASF-Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 54,93 Euro. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 2,54 Euro je Aktie, was einer Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 50,00 Euro, was weiteres Potenzial für den Aktienkurs andeutet. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 3,36 Euro je Aktie, was die vorsichtig optimistische Stimmung im Markt widerspiegelt.

