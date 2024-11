Vevey, Schweiz (ots/PRNewswire) -Nestlé und die Formel 1® (F1®) freuen sich, eine Partnerschaft bekannt zu geben, die KitKat zum offiziellen Schokoladenriegel der Formel 1 macht. Diese mehrjährige Zusammenarbeit ist die bisher größte globale Markenpartnerschaft von Nestlé. Die Zusammenarbeit signalisiert einen großen Schritt sowohl für den Schokoladenhersteller, als auch für eine der beliebtesten Schokoladenriegel-Marken.Pausen für die schnellste Sportart der WeltKitKat bringt seine ikonische "Have a Break, Have a KitKat®"-Markenbotschaft in die Hochgeschwindigkeitswelt der Formel 1. Die Schokoladenmarke setzt sich dafür ein, dass man sich einen Moment Pause gönnt.Eine Saison voller Pausen und ÜberraschungenDie Zusammenarbeit wird offiziell in der Saison 2025 zum 90-jährigen Jubiläum von KitKat und zum 75-jährigen Jubiläum der Formel 1 gestartet. Im Laufe des Jahres 2026 wird die Partnerschaft auf der ganzen Welt expandieren. F1-Enthusiasten können sich auf Verbraucheraktivierungen, Werbepreise und immersive Fan-Zonen bei ausgewählten Grands Prix freuen, zum Beispiel mit Branding entlang der Rennstrecke und abwechslungsreichen Inhalten.Zwei globale Ikonen für ein gemeinsames ErlebnisDiese Partnerschaft vereint zwei große globalen Fangemeinden auf innovative Weise. So verbindet die Zusammenarbeit den Nervenkitzel des Motorsports mit dem berühmten Sinn für Humor von KitKat und der Tradition, Pausen zu teilen."Die Formel 1 ist ein globales Phänomen mit einer schnell wachsenden, vielfältigen Fangemeinde, vor allem bei jüngeren Zuschauern", sagte Bernard Meunier, Leiter der strategischen Geschäftsbereiche sowie Marketing und Vertrieb bei Nestlé. "Mit seiner globalen Reichweite und seinem vollen Terminkalender bietet F1 KitKat die perfekte Plattform, um alle daran zu erinnern, sich Zeit für eine Pause zu nehmen. Wir freuen uns, mit unserem Sinn für Humor diesen aufregenden Sport zu bereichern und unvergessliche Erlebnisse für Fans auf der ganzen Welt zu schaffen."Emily Prazer, Chief Commercial Officer der Formel 1, sagte: "Wir freuen uns, dass eine so universell anerkannte und tolle Marke wie KitKat unser Partner wird. Es handelt sich um eine beliebte Marke. Wir sind gespannt auf die fantastischen Erlebnisse, die KitKat unseren Fans an der Rennstrecke bieten wird. Und wir freuen uns auch darauf, dass die Marke den Sport einem neuen Publikum vorstellen wird."Was kommt als Nächstes?Weitere Details werden folgen, während sich KitKat und die Formel 1 gemeinsam auf diese aufregende Reise begeben.Weitere Informationen finden Sie unter www.kitkat.com/formula1Video - https://mma.prnewswire.com/media/2552635/KitKat.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2551856/KitKat_Formula_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2552929/KitKat_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kitkat-wird-offizieller-schokoladenriegel-der-formel-1-302301545.htmlPressekontakt:Chiara Valsangiacomo,+41 21 924 2200,mediarelations@nestle.comOriginal-Content von: KitKat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177370/5906416