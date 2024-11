EQS-Media / 12.11.2024 / 07:35 CET/CEST

Stockholm, 12. November 2024 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy ("FinnCobalt") weiterhin am BAT Circle-Projekt teilnehmen wird. Unter der Leitung der Aalto-Universität ist BATCircle ein Kreislauf-Ökosystem für Batteriemetalle mit Sitz in Finnland, das sich auf die Verbesserung der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette konzentriert. Die Initiative zielt auch darauf ab, eine stärkere Zusammenarbeit zwischen finnischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen zu fördern. FinnCobalt, zu 100 % im Besitz von Eurobattery Minerals AB, beteiligt sich aktiv am BATCircle-Projekt. Dies ist eine finnische Initiative, die sich auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Batterie-Wertschöpfungskette des Landes konzentriert und den finnischen Batteriematerialien sowie den Raffinations- und Recyclingsektoren einen Mehrwert verleiht. "Unsere Teilnahme an den BATCircle-Projekten spiegelt das Engagement von Eurobattery Minerals wider, nachhaltige, kreisförmige Lösungen für die Batterieindustrie voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit hat nicht nur Finnlands Rolle als führendes Unternehmen in der Batterie-Wertschöpfungskette gestärkt, sondern passt auch perfekt zu unserer Mission, eine verantwortungsvolle Mineralienproduktion in Europa voranzutreiben. Indem wir mit Branchen- und akademischen Führungskräften zusammenarbeiten, tragen wir zu wichtigen Innovationen im Recycling, der Raffination und umweltbewussten Praktiken bei, die Europas Übergang zu einem nachhaltigen und autarken Batterie-Ökosystem unterstützen werden", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Auf die erste Phase von BATCircle (2019-2021) folgte BATCircle2.0 (2021-2024), und zu diesem Zeitpunkt stieg FinnCobalt in das Projekt ein. Die zweite Phase erweiterte ihren Fokus auf die gesamte Kette - von der Rohstoffexploration und dem Abbau bis hin zur Raffination, Verarbeitung und dem Recycling von Batteriekomponenten. Dieses Projekt vereinte finnische Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit zusätzlicher Beratung durch einen internationalen Beirat, um seinen Einfluss in Europa und weltweit zu stärken. Die dritte Phase des Projekts wurde gerade angekündigt und kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich Europa an die CRMA anpasst und die Nachfrage nach Batterien exponentiell wächst. Business Finland hat dem BATCircle-Konsortium für die nächsten drei Jahre 13,4 Millionen Euro gewährt. BATCircle3.0 stellt einen der relevantesten und aktuellsten Forschungsbereiche dar, da es auf den Materialübergang bei der Energiespeicherung abzielt und sich insbesondere auf die Raffination von Batteriematerialien und das Batterierecycling konzentriert. FinnCobalt ist Vollmitglied des BATCircle-Konsortiums. Nach sechs Jahren der Zusammenarbeit und Forschung hat sich das BATCircle-Projekt Finnland als weltweit führenden Anbieter in der Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien positioniert und die Kooperation zwischen Unternehmen und Forschungsorganisationen in Finnland gestärkt. Einige Highlights des BatCircle-Projekts 2019-2024: Die gesamte Wertschöpfungskette: Von der Exploration und dem Abbau bis hin zur Raffination, Verarbeitung und dem Recycling von Batteriematerialien.

Starker Fokus auf ESG: Anerkannt für seine Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards.

Bedeutende Forschungsergebnisse: Über 80 von Experten begutachtete Artikel, mehr als 45 Abschlussarbeiten und zahlreiche Konferenzpräsentationen. Die Beteiligung von FinnCobalt stärkt das Engagement von Eurobattery Minerals für eine nachhaltige Produktion von Batteriemineralien und die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft. Das Projekt läuft im Rahmen des Programms "Batteries from Finland" von Business Finland und entspricht den EU-Zielen für eine verantwortungsvolle und zirkuläre Produktion von Batteriematerialien. Damit sind FinnCobalt und Eurobattery Minerals Vorreiter bei der nachhaltigen Mineralentwicklung in Europa. Link zur offiziellen Ankündigung des BATCircle-Konsortiums (Englisch und Finnisch): https://www.aalto.fi/en/news/battery-demand-is-growing-exponentially-batcircle30-provides-a-leap-in-battery-material-and Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Ansprechpartner Investor Relations E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



