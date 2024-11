HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 48 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Auftragseingang des Gabelstapler-Herstellers im dritten Quartal habe keine signifikante Trendwende gezeigt, da der Auftragsbestand in beiden Sparten weiterhin rückläufig sei, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Schätzungen für 2025 und 2026./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2024 / 18:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KGX8881