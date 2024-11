ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterkonzerns habe die Konsensschätzung um 5 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2024/25 impliziere kein Wachstum über das erste Geschäftsquartal hinaus, was er als konservativ ansehe und daher positiv gestimmt für die Aktie bleibe./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 07:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2024 / 07:40 / GMT

DE0006231004