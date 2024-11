Die secunet Q3-Zahlen bestätigten die starken vorläufigen Zahlen, mit einem Umsatzanstieg von 26% im Jahresvergleich auf 110,5 Mio. EUR, angetrieben durch das anhaltende Momentum im Public-Sector-Segment. Das EBIT stieg deutlich auf 16,1 Mio. EUR und erreichte trotz erheblicher Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte eine Marge von 14,5%. Gestützt durch eine solide Auftragslage in den ersten neun Monaten und die typischerweise starke Saisonalität im vierten Quartal bekräftigte Secunet den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 und peilt über 400 Mio. EUR Umsatz sowie ein EBIT von rund 42 Mio. EUR an. Kurzfristige Investitionen in neue Produkte werden jedoch auf die Margen drücken, weshalb mwb research seine Margenprognose anpasst und eine spürbare Erholung erst ab 2026 erwartet. Folglich haben die Analysten ihr Kursziel auf 185,00 EUR (alt: 195,00 EUR) gesenkt und die Kaufempfehlung beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/secunet%20Security%20Networks%20AG