Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Orascom Development Holding AG hat eine Ad hoc-Mitteilung veröffentlicht:Orascom Development Holding (ODH) (ISIN CH0038285679/ WKN A0NJ37) freut sich bekannt zu geben, dass ihre größte Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Development Egypt (ODE), ein 110.000 Quadratmeter großes Grundstück in El Gouna an den ägyptischen Entwickler Hassan Allam Properties für einen Gesamtwert von rund CHF 33 Millionen verkauft hat, der in Raten über fünf Jahre bezahlt werden soll. ...

