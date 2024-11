HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cancom nach einer Gewinnwarnung und Zahlen zum dritten Quartal von 36,50 auf 28,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Resultate reflektierten das schwache gesamtwirtschaftliche Umfeld, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte verwies darauf, dass der IT-Dienstleister traditionell einen großen Teil seines Umsatzes im vierten Quartal mit Kunden aus dem öffentlichen Sektor und dem Mittelstand erwirtschafte. Die Unsicherheit innerhalb dieser Kundengruppe werde wohl anhalten./la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005419105