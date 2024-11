Die Allianz-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag einen leichten Rückgang an der deutschen Börse. Der Kurs fiel um 1,1 Prozent auf 286,40 Euro, was einer Verschlechterung von 3,70 Euro gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt der Wert deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 220,00 Euro, das am 13. November 2023 erreicht wurde. Analysten bleiben jedoch optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 312,50 Euro.

Positive Geschäftsentwicklung erwartet

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn pro Aktie von 24,82 Euro. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 14,92 Euro erwartet, was die Attraktivität des Wertpapiers für Anleger unterstreicht. Die Allianz konnte bereits im zweiten Quartal 2024 einen Gewinnanstieg verzeichnen, mit einem Ergebnis je Aktie von 6,05 Euro im Vergleich zu 5,12 Euro im Vorjahreszeitraum. Diese positiven Entwicklungen könnten in Zukunft zu einer Erholung des Aktienkurses beitragen.

