Delticom veröffentlicht Q3-Geschäftsverlauf: Steigerung von Umsatz und operativem EBITDA in 9M Hannover, den 12. November 2024 - Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, berichtet mit dieser vorliegenden Zwischenmeldung über den Geschäftsverlauf in den ersten neun Monaten 2024. Bruttowarenvolumen (GMV) 9M betrug 388,8 Mio. € (9M 2023: 361,1 Mio. €)

Umsatz 9M beläuft sich auf 318,9 Mio. € (9M 2023: 295,4 Mio. €)

Operatives EBITDA liegt bei 10,6 Mio. € (9M 2023: 10,2 Mio. €)

Gesamtjahresprognose bestätigt Laut dem Herstellerverband European Tyre & Rubber Manufacturers' Association (ETRMA) und dem Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) wurden im deutschen Ersatzreifengeschäft in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres 8,0 % mehr Pkw-, SUV-, 4x4-, Offroad- und Llkw-Reifen vom Handel an die Verbraucher abgesetzt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Während der Absatz von Sommerreifen um 0,7 % zurückging, stieg die Nachfrage nach Ganzjahresreifen um 15,2 %. Der Absatz im Geschäft mit Winterreifen lag um 10,7 % über dem Vergleichszeitraum von 2023. Auf europäischer Ebene verzeichnete der Ersatzreifenmarkt gemäß ETRMA in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres einen Zuwachs von 3 % bei Pkw-, SUV- und Llkw-Reifen, die von der Industrie an den Handel abgesetzt wurden. Die Nachfrage nach Ganzjahresreifen stieg hier um 15 %, die nach Winterreifen um 2 %, während der Absatz von Sommerreifen um 3 % sank. Der heimische Onlinehandel hat sich dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel e. V. (bevh) zufolge im dritten Quartal 2024 weiter stabilisiert. Der E-Commerce-Umsatz stieg gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 1,5 % auf 17,3 Mrd. €. Kumuliert über die ersten neun Monate 2024 liegt dieser damit jedoch noch um 0,4 % unter dem Wert des Vorjahres. Wenngleich sich die Stimmung der deutschen Verbraucher jüngst verbessert hat, bleibt das Niveau des Konsumklimas hierzulande gemäß GfK nach wie vor überaus niedrig. Die Delticom-Gruppe erzielte in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres einen Umsatz in Höhe von 318,9 Mio. €, nach 295,4 Mio. € im Vorjahr. Dies ist ein Anstieg um 8,0 %. Für das dritte Quartal beläuft sich der Umsatz auf 106,9 Mio. € (Q3 2023: 97,7 Mio. €, +9,5 %). Im Geschäftsjahr 2023 wurde das bestehende Shopgeschäft um Plattformgeschäft erweitert. Dabei stellt die Gesellschaft die technische Infrastruktur sowie ihr Vertriebs- und Prozess-Know-how zur Verfügung, um externen Anbietern den Online-Verkauf von Waren an private und gewerbliche Endkunden der Delticom AG zu ermöglichen. Die erzielten Umsatzanteile aus diesem Geschäft werden als Provisionserträge realisiert. Das Bruttowarenvolumen beläuft sich in den ersten neun Monaten 2024 auf 388,8 Mio. € (9M 2023: 361,1 Mio. €, +7,7 %). Die Bruttomarge (Handelsspanne ohne sonstige betriebliche Erträge) stieg in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres von 22,6 % auf 26,3 %. Dies ist im Wesentlichen auf eine veränderte Zusammensetzung des Sales-Mix sowie auf eine gegenüber dem Vorjahr angepasste Mechanik zur Steuerung der Abverkäufe zurückzuführen. Das EBITDA liegt im Berichtszeitraum 9M mit 8,6 Mio. € hinter dem Vorjahr (9M 2023: 9,4 Mio. €). Dieser Rückgang begründet sich im Wesentlichen durch Sonderkosten im Zusammenhang mit dem Umzug des Lagerstandorts Hannover. Das operative EBITDA beläuft sich für die ersten neun Monate auf 10,6 Mio. € (9M 2023: 10,2 Mio. €, +4,1 %). Der Gesellschaft ist es damit gelungen, den planmäßigen Wegfall der Erträge aus Projektgeschäft operativ zu kompensieren. Angesichts gestiegener Abschreibungen beträgt das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 1,2 Mio. € nach 3,4 Mio. € in 9M 2023. Das Steuerergebnis liegt nach Ablauf der ersten neun Monate bei -0,8 Mio. € (9M 2023: -0,6 Mio. €). Im Berichtszeitraum ist ein periodenfremder Steueraufwand in Höhe von rund 1,1 Mio. € enthalten, der weitestgehend keine Auswirkung auf die Liquidität der Delticom AG hat. Das Konzernergebnis für den Berichtszeitraum beläuft sich somit auf -1,5 Mio. € (9M 2023: 1,3 Mio. €). Die Gesellschaft konzentriert sich unverändert auf Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten. Auch in diesem Jahr wird der Geschäftserfolg der Delticom-Gruppe für das Gesamtjahr maßgeblich vom Verlauf der Winterreifensaison abhängen. Mit dem Start in die Winterreifensaison im Oktober ist die Gesellschaft zufrieden. Das Management bestätigt die Gesamtjahresprognose für den Umsatz im Gesamtjahr in einer Bandbreite von 450 Mio. € bis 470 Mio. €. Das operative EBITDA wird in Abhängigkeit vom Umsatz weiterhin in einer Spanne zwischen 19 Mio. € und 21 Mio. € angestrebt.





9M/24 9M/23 -/+ (%, %p) GMV Mio. € 388,8 361,1 +7,7 Umsatz Mio. € 318,9 295,4 +8,0 Umsatz EU Mio. € 267,6 246,7 +8,5 Umsatz Nicht-EU Mio. € 51,3 48,7 +5,5 Gesamtleistung Mio. € 331,5 318,5 +4,1 Bruttomarge % 26,3 22,6 +3,7 Rohertrag Mio. € 96,4 89,8 +7,3 EBITDA Mio. € 8,6 9,4 -8,9 Operatives EBITDA Mio. € 10,6 10,2 +4,1 EBITDA-Marge % 2,7 3,2 -0,5 EBIT Mio. € 1,2 3,4 -65,6 Periodenüberschuss Mio. € -1,5 1,3 <-100 Ergebnis je Aktie € -0,10 0,09 <-100 Bilanzsumme Mio. € 295,4 252,4 +17,0 Forderungen aus LuL Mio. € 36,9 23,6 +56,1 Vorräte Mio. € 111,4 94,7 +17,6 Verbindlichkeiten aus LuL Mio. € 132,9 116,4 +14,1 Eigenkapital Mio. € 46,4 41,1 +12,9 Eigenkapitalquote % 15,7 16,3 -0,6 Eigenkapitalrendite % -3,3 3,2 <-100 Liquidität Mio. € 6,8 4,1 +65,9







Über Delticom: Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern. Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus rund 600 Marken und über 80.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 68 Ländern betreibt die Gesellschaft 339 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 19 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet. Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 30.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken. Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 476 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Quartals waren 169 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807). Im Internet unter: www.delti.com





