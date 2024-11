NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 16046 Pence auf "Buy" belassen. Übertroffene Erwartungen und daraufhin angehobene Ziele wirkten ermutigend, was die Profitabilität des Pharmakonzerns betreffe, schrieb Analyst Rajan Sharma am Dienstagmorgen. Neuigkeiten zum Krebsmittel Datopotamab-Deruxtecan (Dato-DXd) seien zwar enttäuschend, doch damit sei zumindest ein Unsicherheitsfaktor vom Tisch./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 08:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0009895292