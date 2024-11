Die Fresenius SE-Aktie zeigte sich am jüngsten Handelstag volatil, mit einem Tageshoch von 33,56 EUR und einem Tagestief von 33,08 EUR. Trotz dieser Schwankungen bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 39,38 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Aktie notiert derzeit deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 24,32 EUR, was auf eine gewisse Marktstabilität hindeutet.

Positive Aussichten trotz Umsatzrückgang

Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,99 EUR je Aktie für Fresenius SE. Diese optimistische Einschätzung steht im Kontrast zu einem leichten Umsatzrückgang im letzten Quartal. Dennoch konnte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,58 EUR verzeichnen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal darstellt. Aktionäre dürfen sich zudem auf eine geschätzte Dividende von 0,871 EUR für das laufende Jahr freuen, was das Vertrauen in die finanzielle Stärke des Unternehmens unterstreicht.

