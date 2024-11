Es soll nicht sein. Sah es bis gestern Nachmittag noch danach aus, als könnten sich die Bullen an der Frankfurter Börse durchsetzen, folgt auf den Ausbruchsversuch nach oben heute die kalte Dusche. Erneut war das Ziel Allzeithoch für den DAX zu ambitioniert. Auf der anderen Seite dürfte nun zeitnah der nächste Test der 19.000er Marke anstehen, die sich im besten Fall als bärenstarke Unterstützung manifestieren könnte. Im schlechtesten Fall aber rauscht der DAX nach unpassenden Inflationszahlen aus den USA morgen mit Tempo darunter.

Ein Grund für die schlechte Stimmung in Frankfurt waren die enttäuschenden Quartalszahlen von Bayer. Den einstigen Aushängeschildern der deutschen Wirtschaft will die Trendwende einfach nicht gelingen. Während die Rechtsstreitigkeiten in Sachen Glyphosat immer noch nicht vollständig ausgeräumt sind, läuft es auch im operativen Geschäft bei den Leverkusenern maximal durchwachsen. Der Agrarbereich bereitet Sorgen und macht Sonderabschreibungen nötig. Zudem ist der hohe Schuldenberg von rund 35 Milliarden Euro eine schwere Hypothek.

??Weitere Abschreibungen könnten in den kommenden Jahren folgen, sollten sich keine positiven Nachrichten in der Angelegenheit Glyphosat einstellen. Natürlich ist die Chance für Anleger am größten, wenn ein Unternehmen am Boden liegt. Doch Bayer muss in den kommenden Monaten alle Optionen durchspielen, um den Aktionären eine Perspektive zu bieten und an ein Comeback glauben zu können. Ein Knall wie das Ampel-Aus in Berlin würde sicherlich auch neue Fantasie in die Bayer-Aktie zurückbringen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.