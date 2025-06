MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte: BAYER, RTL, AKZO NOBEL, MEDIOBANCA

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

AKTIENMÄRKTE (13.14 Uhr)

Index zuletzt +/- % DAX Futures 23.905,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 6.211,75 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 22.749,25 +0,4% Nikkei-225 (Tokio) 40.150,79 +1,4% Hang-Seng (Hongk.) 24.284,15 -0,3% Schanghai-Comp. 3.424,23 -0,7%

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,37 65,24 +0,2% 0,13 -9,3% Brent/ICE 67,92 67,73 +0,3% 0,19 -11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.284,94 3.328,03 -1,3% -43,09 +26,8% Silber 30,70 31,35 -2,1% -0,65 +12,3% Platin 1.147,66 1.215,04 -5,5% -67,38 +38,7% Kupfer 5,02 5,07 -1,0% -0,05 +23,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

AUSBLICK AKTIEN USA

Im Vorfeld wichtiger Preisdaten deutet sich eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtsbewegung hin. Der Preisindex der persönlichen Ausgaben steht auf dem Programm. Dieser sogenannte PCE-Deflator gilt als eines der bevorzugten Preismaße der Fed bei der Steuerung ihrer Zinspolitik. Nachdem an den vergangenen Tagen zunehmend Spekulation auf sinkende US-Zinsen für Kauflaune am US-Aktienmarkt und sinkende Renditen am US-Anleihemarkt gesorgt haben, dürften Akteure die Preisdaten sehr genau unter die Lupe nehmen. Insbesondere ein stärker als erwartet ausfallender Preisauftrieb dürfte Zinssenkungshoffnungen einen Dämpfer verleihen und für deutlichere Kursverluste sorgen. Vor den Preisdaten sorgt zunächst aber die Aussicht auf weitere Vereinbarungen zwischen den USA und ihren Handelspartnern für Optimismus.

Nike hat mit ihren Quartalszahlen die Analystenschätzungen übertroffen. Sie lagen dessen ungeachtet aber deutlich unter den Niveaus des Vorjahres. Analystenseitig gab es in Reaktion auf die Geschäftszahlen einige Kurszielerhöhungen. Der Kurs zieht vorbörslich um gut 9 Prozent an. Für die Aktie des Wettbewerbers Under Armour geht es um gut 2 Prozent nach oben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 DE/Stratec SE, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Alexanderwerk 1,00 EUR Dermapharm 0,90 EUR Deufol 0,30 EUR Hamborner REIT 0,48 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm/+0,8% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,5% gg Vj 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni PROGNOSE: 60,5 1. Umfrage: 60,5 zuvor: 52,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Fortschritte bei den Zollgesprächen schieben DAX und Euro-Stoxx-50 an. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte gesagt, die USA hätten ein Handelsabkommen mit China erzielt und Abkommen mit zehn weiteren Handelspartnern stünden bevor. Die EU knickt vor den USA ein und opfert den Digital Markets Act dem Wohlergehen der Autokonzerne. BMW gewinnen 1,8 Prozent, Mercedes-Benz 1,1 Prozent und Porsche AG 2,2 Prozent. Nach den starken Aufschägen vom Vortag kommt es am Freitag bei Rüstungsaktien zu Gewinnmitnahmen. Das fundamentale Umfeld für den Sektor bleibt indes günstig. Für Rheinmetall geht es 4,1 Prozent nach unten, Leonardo verlieren 2,7 Prozent. Mit der Übernahme von Sky Deutschland schießt der RTL-Kurs um fast 15 Prozent nach oben. Sky passt ins Produktportfolio und der Preis sei niedrig, sagt ein Händler. Adidas steigen um 3,4 Prozent. Händler verweisen auf die Steilvorlage von Nike. Im MDAX ziehen Puma um 3,6 Prozent an. Schneider Electric notieren 5,8 Prozent höher. "KI-Infrastruktur ist mal wieder ein großes Thema nach dem Alltimehigh von Nvidia gestern", sagt ein Händler. Auch andere Branchenwerte zu Datenzentren und Infrastruktur wie ABB (+2,8%) ziehen daher an, Siemens Energy liegen 1,1 Prozent vorne. Campari steigen mit dem Verkauf der Marken Cinzano und Frattina um 0,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:12 % YTD EUR/USD 1,1719 +0,2% 1,1698 1,1719 +12,9% EUR/JPY 169,40 +0,3% 168,92 169,09 +3,7% EUR/CHF 0,9352 -0,1% 0,9360 0,9362 -0,3% EUR/GBP 0,8534 +0,1% 0,8521 0,8524 +2,9% USD/JPY 144,55 +0,1% 144,38 144,29 -8,2% GBP/USD 1,3733 +0,0% 1,3729 1,3748 +9,7% USD/CNY 7,1672 +0,2% 7,1560 7,1572 -0,7% USD/CNH 7,1717 +0,1% 7,1624 7,1609 -2,4% AUS/USD 0,6533 -0,2% 0,6546 0,6554 +5,8% Bitcoin/USD 107.106,75 +0,0% 107.099,40 107.232,05 +13,2%

Auch wenn der Dollar-Index sich leicht erholt, hält der Euro seine jüngst erhöhten Wechselkurse oberhalb der Marke von 1,17 Dollar weitgehend. Die Zinsdifferenz zwischen den USA und der Eurozone laufe zusammen, heißt es. Während sich in den USA die Spekulation auf eine Zinssenkung im Juli intensivierten, könnte die EZB mit ihrem Zinssenkungszyklus durch sein, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An Aktienmärkten hat mit Ausnahme von Tokio eine schwächere Tendenz durchgesetzt. In Tokio stieg der Nikkei-225 erstmals seit Ende Januar wieder über der Marke von 40.000 Punkten und zugleich auf den höchsten Stand seit Ende Dezember 2024. Gestützt wurde die Stimmung von günstigen Inflationsdaten. Die Inflation ging zuletzt zurück, was den Drang zu einer strafferen Geldpolitik etwas dämpfte. Der Yen schwächte sich aber nur etwas ab. Das stützte japanische Industriewerte. Kawasaki Heavy Industries gewannen 6,1 und Fanuc 1,7 Prozent. Gefragt waren wie bereits in den USA Technologieaktien. Dagegen litt die Börse in Seoul unter weiteren Gewinnmitnahmen. An den übrigen Märkten warteten Marktteilnehmer, ob sich die Berichte zu Fortschritten bei den Handelsgesprächen bewahrheiten. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte gesagt, die USA hätten ein Handelsabkommen mit China erzielt und Abkommen mit zehn weiteren Handelspartnern stünden bevor. In China litten die Börsen weiter unter den schwachen Autowerten. In Hongkong verloren BYD zuletzt 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat laut Medienberichten die Produktion gekürzt. Shenzhou gewannen dagegen nach der Steilvorlage von Nike 1,4 Prozent.

CREDIT

Die Risikoprämien kommen etwas zurück. Die Risikobereitschaft nimmt laut Marktteilnehmern mit positiven Berichten zu den Zollverhandlungen wieder zu: US-Handelsminister Howard Lutnick hat gesagt, die USA hätten ein Handelsabkommen mit China erzielt und Abkommen mit zehn weiteren Handelspartnern stünden bevor. Unterdessen erklärte die EU, sie sei bereit für ein Handelsabkommen mit den USA. Nun wartet der Markt auf den PCE-Preisdeflator am Nachmittag, den die Fed für ihre Geldpolitik besonders stark beobachtet.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

kann bei zwei verbreiteten Netzhauterkrankungen als einziges Pharmaunternehmen in der Europäischen Union künftig ein bis zu sechsmonatiges Behandlungsintervall anbieten. Die EU-Kommission erteilte eine entsprechende Zulassungserweiterung für Eylea 8mg zur Behandlung der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration (nAMD) und des diabetischen Makulaödems (DMÖ).

RTL

kann die im Dezember 2023 vereinbarten Verkauf seines Niederlande-Geschäfts mit deutlicher Verspätung vollziehen. Die niederländischen Wettbewerbsbehörde ACM hat den Verkauf genehmigt.

RTL

baut ihr Geschäft mit einem Zukauf deutlich aus und will den großen Streaming-Anbietern aus den USA etwas entgegensetzen. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, übernimmt sie den Pay-TV- und Streaming-Anbieter Sky Deutschland vom US-Konzern Comcast. RTL zahlt zunächst 150 Millionen Euro in bar, hinzu kommen variable Zahlungen von bis zu 377 Millionen Euro in bar oder Aktien. Sky Deutschland erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 2 Milliarden Euro. Für die RTL Group ist es der größte Deal seit ihrer Gründung im Jahr 2000.

AKZO NOBEL

verkauft seine indische Sparte an die JSW Group. Der Verkauf von Akzo Nobel Indien basiert auf einem Gesamtunternehmenswert von etwa 1,4 Milliarden Euro, wobei ein Nettoerlös von etwa 900 Millionen Euro erwartet wird.

MEDIOBANCA

verspricht den eigenen Aktionären in den nächsten drei Jahren höhere Gewinne und Ausschüttungen. Zur Abwehr des unaufgeforderten Übernahmeangebots von Wettbewerber Monte dei Paschi streicht die italienische Bank ihre eigenständigen Wachstumsaussichten heraus.

