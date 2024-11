Die schwindelerregende Rallye an den Märkten setzte sich am Montag fort. Das Tempo ließ allerdings etwas nach und es gab bei einigen Einzeltiteln auch wieder rote Vorzeichen zu sehen. Die Börsianer haben sich aber einige Lieblinge herausgepickt, die momentan über jeden Zweifel erhaben zu sein scheinen.Anzeige:Dazu gehört vor allem die Aktie von Tesla (US88160R1014), die überhaupt kein Halten mehr kennt. Bereits in der vergangenen Woche konnte das Papier sich um rund 30 Prozent verbessern. Am gestrigen Montag ging es nun um weitere neun Prozent ...

