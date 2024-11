Der S&P 500 ist am Dienstag erstmals seit der Wahl Donald Trumps gefallen. Auch der Dow Jones schloss den Handelstag mit einem kleinen Minus ab. Zu den größten Tagesverlierern gehört mit Tesla auch ein in den vergangenen Tagen besonders erfolgreicher Trump-Trade.Nach der steilen Rally der vergangenen Tage haben am heutigen Dienstag insbesondere einige Trump-Trades Federn gelassen. Tesla gab fast sechs Prozent nach, die Trump Media & Technology Group sogar rund sieben Prozent. Insgesamt beendete ...

