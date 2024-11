EQS-News: Energy S.p.A. / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Energy Group unterzeichnet LOI mit den Stadtwerken Amstetten (Österreich) für die Lieferung eines innovativen Energiemanagementsystems (EMS).



Teil der Vereinbarung ist auch eine strategische Partnerschaft, die den Zugang zu Kunden auf dem österreichischen Markt ermöglicht.

Lieferung bis Q1 2025. CEO Davide Tinazzi: "Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Expansionsstrategie in der DACH-Region und bei der Unterstützung von Dienstleistungen für öffentliche Unternehmen."

Sant'Angelo di Piove di Sacco (Padua, Italien) / Amstetten (Österreich), 13. November 2024 - Energy S.p.A. (ISIN: IT0005500712), börsennotierte Muttergesellschaft der Energy Group, einem Hersteller der gesamten Hardware- und Softwaretechnologie von BESS-Systemen (Batterie-Energiespeichersystemen) und der damit verbundenen Dienstleistungen, wie z. B. Cloud-Steuerung und technische Unterstützung, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Enermore S.r.l. eine verbindliche Absichtserklärung (LOI) erhalten hat, die den Zuschlag für die Lieferung und Integration eines fortschrittlichen Energiemanagementsystems (Energy Management System, EMS) und eines 1MW/2.256kWh Batterie-Energiespeichersystems (BESS) bestätigt. Das System wird bei den Stadtwerken Amstetten installiert, die kommunale Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, Abfall und Abwasser in der österreichischen Region Amstetten sicherstellt. Der Wert der Ausschreibung beläuft sich auf 700.000 Euro.

Die Vereinbarung mit den Stadtwerken Amstetten beinhaltet auch eine kommerzielle Partnerschaft, die es der Energy Group ermöglichen wird, ihr Kundennetz in Österreich zu erweitern, indem sie Zugang zu den Kunden des Partners erhält und ihr Know-how zur Verfügung stellt, um Lösungen mit hohem Mehrwert anzubieten, wobei der Schwerpunkt auf Serviceleistungen und Energieeffizienz liegt.

"Die Qualifikation der Energy Group zur Teilnahme an den Ausschreibungen in Österreich durch den Gewinn der Asfinag-Ausschreibung im Mai hat uns wertvolle strategische Chancen und den Zugang zu einem wachsenden Markt ermöglicht", so Davide Tinazzi, CEO der Energy Group. "Die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Amstetten ist eine weitere Anerkennung unseres Know-hows. Dank dieser Partnerschaft werden wir in der Lage sein, unsere Technologien an einen neuen und breiteren Kundenstamm in Österreich zu liefern, was es uns ermöglicht, neue Synergien zu schaffen und unsere Präsenz auf den deutschsprachigen Märkten zu stärken. Darüber hinaus wollen wir durch diese Partnerschaft unser Engagement für die Unterstützung öffentlicher Verwaltungen und lokaler Gemeinden verstärken, indem wir zunehmend nachhaltige und innovative Energielösungen anbieten."

Die Vereinbarung stellt einen weiteren Schritt in der Expansionsstrategie der Energy Group in der DACH-Region dar, einem Markt, der neben der niederländischen Region ein erhebliches Potenzial für die Entwicklung innovativer Energieinfrastruktur aufweist. Der Zuschlag ermöglicht es der Energy Group, ihre Präsenz in Mitteleuropa zu weiterzuentwickeln, die Rolle der Tochtergesellschaft Enermore S.r.l. als wichtiger Anbieter von Energiespeicherlösungen zu stärken und die gesamte Gruppe als zuverlässigen Partner für fortschrittliche und nachhaltige Energieinfrastrukturen zu positionieren. Im Einklang mit den Energiewendezielen der Europäischen Union wird die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Amstetten auch dazu beitragen, die lokale Energiestabilität durch die Integration von erneuerbaren Energien und Spitzentechnologien zu fördern.

Die Ausschreibung umfasst die Lieferung eines kompletten EMS-Systems, das die Energieeffizienz durch Eigenverbrauch, Spitzenausgleich und Energiehandel auf dem freien Markt maximieren soll. Das innovative integrierte BESS-System von Enermore mit einer Leistung von 1 MW und einer Kapazität von 2.256 kWh wird in der Lage sein, netzgebundenes und netzunabhängiges Energiemanagement zu unterstützen, einschließlich des Schwarzstartbetriebs. Enermore wird mit den Stadtwerken Amstetten für das Baumanagement, das Design und die Integration wesentlicher Komponenten zusammenarbeiten. Die Lieferung wird bis März 2025 erwartet.

Diese Pressemitteilung ist auf der Website von Energy S.p.A. unter www.energyspa.com in der Rubrik "Investor Relations/Pressemitteilungen" sowie unter www.emarketstorage.com verfügbar.

Die Energy Group ist ein Hersteller von Komplettsystemen und führend in der BESS-Technologie (Battery Energy Storage System) für den privaten Gebrauch und für Großanwendungen sowie ein Anbieter von Cloud- und Engineering-Dienstleistungen auf dem italienischen und europäischen Markt.Die Gruppe geht aus der Energy S.p.A. hervor, die 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet wurde und seit dem 1. August 2022 an der Euronext Growth Mailand der italienischen Börse notiert ist (ISIN Code IT0005500712, Ticker ENY), zu der 2023 die EnergyInCloud Srl und 2024 die Enermore Srl hinzugekommen sind. Energy hat bis heute mehr als 65.000 Systeme im ganzen Land verkauft und installiert, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität liegt. Im ersten Halbjahr 2024 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 19,1 Millionen Euro und das Periodenergebnis auf -4,2 Millionen Euro. www.energyspa.com

