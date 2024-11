Der Außenwerbespezialist Ströer verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein moderates Wachstum, wobei die Ergebnisse hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben. Der Gesamtumsatz stieg um 2,5 Prozent auf knapp 496 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 6,1 Prozent auf fast 157 Millionen Euro zulegte. Besonders hervorzuheben ist das starke Wachstum im Segment der digitalen Außenwerbung (DOOH), das um beeindruckende 24 Prozent auf rund 93 Millionen Euro anstieg und damit zum Hauptwachstumstreiber avancierte. Der Anteil des DOOH-Geschäfts am Umsatz des Kerngeschäfts erreichte einen Rekordwert von etwa 42 Prozent, was die zunehmende Bedeutung dieses Bereichs unterstreicht.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2024

Trotz Herausforderungen in einigen Geschäftsbereichen blickt das Unternehmen optimistisch auf den Rest des Geschäftsjahres. Für das laufende Quartal wird im Außenwerbegeschäft ein hohes einstelliges Wachstum erwartet, hauptsächlich getragen durch die starke Entwicklung im DOOH-Sektor. Das Unternehmen strebt mittelfristig einen DOOH-Umsatzanteil von 50 Prozent am Segmentumsatz an, was die strategische Ausrichtung auf diesen zukunftsträchtigen Bereich verdeutlicht. Insgesamt zeigt sich die Unternehmensführung zuversichtlich für die verbleibenden Wochen des Jahres und erwartet eine Fortsetzung des positiven Trends.

Stroeer Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...