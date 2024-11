Syngenta investiert im Rahmen eines Erweiterungsprojekts rund 40 Millionen Franken in den Ausbau und die Modernisierung seines Standorts in Münchwilen im Kanton Aargau. Bis 2027 sollen damit der Aufbau eines neuen, hochmodernen Laborgebäudes sowie die Sanierung und Erweiterung bestehender Anlagen realisiert werden, um die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten nachhaltig zu stärken und die Innovationskraft am Heimatstandort zu fördern.

Münchwilen Visualisierung des neuen Laborgebäudes (WIRTH WIRTH Architekten)

Das Basler Agrartechnologie-Unternehmen Syngenta, das in der Schweiz forscht, produziert und seinen Hauptsitz hat, investiert rund 40 Millionen in den Standort Münchwilen, an dem der Konzern Prozesse und Produkt-Entwicklung durch Spezialisten in den Bereichen Analytik, Prozesstechnologie, Formulierung und Verpackung betreibt.

Die Produktionsverfahren aller Pflanzenschutzmittel von Syngenta weltweit werden in Münchwilen entworfen und entwickelt. Diese stellen die Qualität und Stabilität der Produkte sicher.

Das Investitionsprojekt, das bis zum Jahr 2027 abgeschlossen sein soll, beinhaltet den Neubau eines modernen Laborgebäudes, das mit den neuesten Technologien ausgestattet ist und damit die Anforderungen für Entwicklung auch in der Zukunft erfüllt. Darüber hinaus werden bestehende Gebäude saniert und modernisiert. Im Aussenbereich sind neue Begegnungszonen geplant, um den Austausch und die Zusammenarbeit der Mitarbeitenden zu fördern und ein attraktives Arbeitsumfeld zu schaffen.

«Mit diesen Investitionen bekräftigt Syngenta ihre Entschlossenheit, langfristig in der Schweiz präsent zu sein und den Wirtschafts- und Exportstandort Schweiz zu stärken. Wir setzen auf eine zukunftsorientierte und innovative Umgebung, um international wettbewerbsfähig zu bleiben und unsere führende Position in der Forschung und Entwicklung innovativer Pflanzenschutzlösungen sicherzustellen», so Roman Mazzotta, Länderpräsident Schweiz bei Syngenta.

Sebastien Stoessel, Werksleiter Münchwilen ergänzt: «Seit der Gründung hat sich Syngenta Münchwilen als zentraler Standort für die Entwicklung innovativer Pflanzenschutzlösungen etabliert. Mit dem umfassenden Erweiterungsprojekt wird Münchwilen einen international führenden Standard in der chemischen Prozess- und Formulierungsentwicklung zugunsten unserer Kunden setzen».

Die Erweiterungsmassnahmen am Standort Münchwilen AG widerspiegeln Syngentas Engagement für umfassende Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung. Durch die optimierten Betriebsprozesse und die verbesserte Infrastruktur erwartet das Unternehmen nicht nur Produktivitätssteigerungen, sondern auch eine merkliche Senkung des ökologischen Fussabdrucks.

