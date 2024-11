EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Sonstiges

flatexDEGIRO erreicht drei Millionen Kunden Nach kontinuierlichem Wachstum in den letzten Jahren hat flatexDEGIRO mittlerweile die Marke von drei Millionen Kunden überschritten. Der paneuropäische Online-Broker hat seinen Kundenstamm seit 2020 mehr als verdreifacht und allein in den letzten 12 Monaten weitere 400.000 Neukunden hinzugewonnen. "In den letzten Jahren haben wir ein bemerkenswertes Wachstum unserer Kundenbasis verzeichnet und ich möchte unseren Kunden für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken", sagte Oliver Behrens, CEO der flatexDEGIRO AG. Er bestätigte die bevorstehende Einführung des Kryptohandels, der die Produktpalette des Online-Brokers weiter ausbauen wird. "Wir werden unseren Kunden ein sehr attraktives Angebot für den Handel mit Kryptowährungen auf unseren Plattformen machen", fügte Behrens hinzu. Mit fast 900.000 Kunden hat flatexDEGIRO seinen größten Kundenstamm in den Niederlanden, dem Heimatmarkt seiner Marke DEGIRO. In Deutschland, wo flatex 2006 mit seinem preisattraktivem Festpreismodell gestartet hat, sind über 500.000 Kunden zu Hause. Österreich und Spanien mit jeweils rund 300.000 Kunden sowie weitere größere Wachstumsmärkte wie Frankreich, Italien, Portugal und die Schweiz weisen seit Jahresbeginn einige der höchsten Wachstumsraten auf. Das Kundenvermögen auf den flatexDEGIRO-Plattformen ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und liegt heute auf einem Rekordniveau von rund 66 Milliarden Euro, wobei die Finanzmittelzuflüsse der Kunden im Durchschnitt über 500 Millionen Euro pro Monat betragen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com Über flatexDEGIRO AG Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung, die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Dienstleistungsangebot für Kunden kontinuierlich zu verbessern und führende Standards in Bezug auf Produkt-, Preis- und Plattformqualität zu setzen. Mit über 3 Millionen Kundenkonten und rund 60 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2023 ist flatexDEGIRO einer der größten Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, niedrigen Realzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres Wachstum aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.flatexdegiro.com/de



