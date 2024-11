Das in Australien ansässige internationale Wassertechnologieunternehmen De.mem Ltd (ASX:DEM) ("De.mem" oder "das Unternehmen") freut sich, seine neue und erweiterte Produktpalette bekannt zu geben, einschließlich standardisierter Membranfiltrationssysteme für den Einsatz in Wohngebäuden, kommunalen und industriellen Wasseraufbereitungsanwendungen.

KEY HIGHLIGHTS

- Einführung einer neuen Reihe kleiner, standardisierter Ultrafiltrations-Membransysteme.

- Erste Einnahmen in Singapur erzielt.

- Potenzielle neue internationale Vertriebspartnerschaften in Malaysia, Indonesien und Indien.

Neue standardisierte Ultrafiltrations-Membransysteme

De.mem freut sich, die Einführung seiner neuen Reihe kleiner, standardisierter Ultrafiltrations-Membransysteme bekannt zu geben. Die einzigartigen Elemente der neuen Ultrafiltrations-(UF)-Systeme sind:

- Standardisiertes Design und Produktion.

- Entwickelt für Wohngebäude, kommunale und kleinere industrielle Anwendungen.

- Alle Komponenten sind vollständig NSF (National Sanitation Foundation, USA) zertifiziert.

- Einsatz von De.mems NSF-zertifizierter, mit Graphenoxid (GO) verbesserter Ultrafiltrationsmembran als Schlüsselkomponente.

- Robust und einfach zu bedienen.

- Beschleunigte Volumenbehandlungsraten von bis zu 1m3 (1.000 Liter) Wasser pro Stunde.

- Kompaktes Design dank hohem Durchsatz der eingesetzten Membrantechnologie.

De.mems GO-verbesserte Membranpatronen haben die Zertifizierung der American National Sanitation Foundation (NSF) erhalten. Weitere Details finden Sie in den ASX-Veröffentlichungen vom 15. April 2024 und 9. Mai 2024. De.mem hat die gesamten Systeme so konzipiert, dass sie die höchste Produktqualität bieten, mit ausschließlich NSF-zertifizierten Komponenten.

Proprietäre Technologie

De.mem präsentierte ursprünglich seine GO-verbesserte Membrantechnologie am 7. September 2021 (siehe ASX-Veröffentlichung "De.mem Presents Next Generation Membrane Technology").

Die neue GO-verbesserte Technologie des Unternehmens wurde intern von seinem Forschungs- und Entwicklungsteam in Singapur entwickelt. Die GO-verbesserte Membran liefert:

- Je nach Anwendung liefert die neue Membran im Durchschnitt einen 20% höheren Wasserfluss (d.h. Volumen des produzierten Reinwassers) im Vergleich zu Standard-Polymer-Ultrafiltrationsmembranen.

- Überlegene Rückhaltung von Verunreinigungen wie Bakterien, Viren und kleinen Feststoffen.

Aufgrund ihres hohen Durchflusses und der daraus resultierenden kleineren Patronengröße eignet sich die GO-Technologie des Unternehmens gut für die Integration in kompakte häusliche oder mobile/tragbare Wasseraufbereitungssysteme. Angesichts des hohen Durchsatzes der Membran kann die Größe der Membranpatrone erheblich reduziert werden, während die gleiche Behandlungskapazität beibehalten wird.

Im Jahr 2022 leitete De.mem den Prozess mit der American National Sanitation Foundation ("NSF") ein, um eine Zertifizierung für den Einsatz der neuen GO-Membrantechnologie für Trinkwasseraufbereitungsanwendungen zu erhalten. Der Prozess wurde im Mai 2024 erfolgreich abgeschlossen (siehe ASX-Veröffentlichung vom 9. Mai 2024).

Erste Einnahmen erzielt

Erste Verkaufserlöse wurden bereits in asiatischen Märkten erzielt, wobei das Produkt an Wassertec, De.mems Partnerunternehmen für Wohnfiltrationanwendungen in Singapur, verkauft wurde. Das Produkt wurde von Wassertec bereits in einem großen Unterhaltungskomplex in Singapur installiert.

Während die Einnahmen aus dem ersten Verkauf für die Gesamteinnahmen der De.mem-Gruppe nicht wesentlich sind, markiert dies einen wichtigen Meilenstein und bietet eine Validierung für die Qualität der Technologie und des Produktangebots von De.mem.

Erschließung neuer Wachstumsmärkte

De.mem zielt mit diesem neuen Produktangebot primär auf asiatische Märkte ab. Die Produkte sollen über Vertriebspartnerschaften und/oder direkte Vertriebsbemühungen verkauft werden.

De.mems Vertriebspartnerschaftsmodell ist kostengünstig, da das Unternehmen durch die Einbindung von Drittvertriebspartnern keine zusätzlichen Gemeinkosten übernimmt.

Über die Vertriebsbemühungen in Singapur hinaus befindet sich De.mem in ersten Gesprächen mit potenziellen Vertriebspartnern für Malaysia, Indonesien und Indien.

Asiatische Haushaltswasserfiltration - eine beträchtliche Marktchance

Der globale Markt für Haushaltswasserfiltration wurde für 2018 auf 8,6 Milliarden USD geschätzt und wird voraussichtlich um 15,9% pro Jahr auf etwa 24,1 Milliarden USD bis 2025 wachsen (Quelle: Grand View Research, Home Water Filtration Market Unit Market Size, 9. Juli 2019).

Die Region Asien-Pazifik macht den größten globalen Anteil am Gesamtmarkt für Haushaltswasserfilter aus.

Haushaltswasserfiltrationsysteme wachsen schneller als die gesamte Wasseraufbereitungsindustrie.

Kommentar des Managements

De.mem Chief Executive Officer Andreas Kroell sagte:

"Mit unseren Graphenoxid-verstärkten Ultrafiltrationsmembranen sind wir in der Lage, sehr kompakte Membranfiltrationssysteme herzustellen, was ein wichtiger Aspekt für Haushaltswasserfiltrationsprodukte ist.

Mit der neuen Vertriebsinitiative rund um unsere standardisierten, kleinformatigen Filtrationsprodukte entwickeln wir unser Produktportfolio weiter. Neben dem zusätzlichen Umsatzpotenzial bietet dies auch eine wichtige Validierung unserer Membrantechnologie und Fertigungsfähigkeiten aus industrieller Perspektive."

Die Bedeutung dieser Veröffentlichung besteht darin, ein Update über die Produkt- und Technologieentwicklungsbemühungen des Unternehmens, die Erweiterung seiner Produktpalette, die Erzielung erster Einnahmen mit dem neuen Produkt und die Vertriebsstrategie in Bezug auf die Förderung des neuen Produkts in asiatischen Märkten zu geben. Diese Veröffentlichung wurde vom CEO des Unternehmens, Andreas Kroell, im Namen des Vorstands autorisiert.

-ENDE-

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug einer insg. 4-seitigen Übersetzung. Die gesamte englische Meldung mit allen zitierten Anhängen kann hier eingesehen werden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02879910-6A1237268

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Andreas Kroell

CEO, De.mem Limited

mailto:investor@demem.com.sg

+61 (0) 75428 3265

De.mem Limited (ASX:DEM) ist ein international tätiges, dezentralisiertes Wasser- und Abwasserbehandlungsunternehmen mit Hauptsitz in Australien, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasserbehandlungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl & Gas sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwirft, baut, besitzt und betreibt. Die Systeme versorgen auch Gemeinden, Wohnanlagen sowie Hotels/Resorts im asiatisch-pazifischen Raum zuverlässig mit sauberem Trinkwasser. De.mem bietet seinen Kunden ein "One-Stop-Shop"-Angebot an Ausrüstung, Dienstleistungen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb ihrer Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen.

Die Technologie von De.mem zur Behandlung von Wasser und Abwasser gehört weltweit zu den fortschrittlichsten. Das Unternehmen vermarktet eine Reihe innovativer proprietärer Hohlfasermembrantechnologien. De.mem arbeitet in Partnerschaft mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur, einem weltweit führenden Forschungszentrum für Membran- und Wassertechnologien.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Mitteilung, insbesondere solche, die sich auf mögliche oder angenommene zukünftige Leistungen, Umsätze, Kosten, Dividenden, Produktionsniveaus oder -raten, Preise oder potenzielles Wachstum von De.mem Limited beziehen, sind oder könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, abhängig von einer Vielzahl von Faktoren.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02869554-6A1232452



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000DEM4Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18706246-de-mem-erweitert-produktangebot-membrantechnologie