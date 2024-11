BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Autohändler Auto1 kommt beim Bemühen um stabile schwarze Zahlen voran und hebt seine Gewinnprognose erneut an. "Unser drittes Quartal war außerordentlich erfolgreich", sagte Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann am Mittwoch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Basierend auf den starken Wachstumszahlen und unserem sehr guten Momentum in allen Geschäftsbereichen heben wir die Prognose für das Gesamtjahr 2024 für alle Kennzahlen an." Seine Zuversicht sprang auf die Anleger über, die im SDax notierte Aktie legte nach dem überraschend starken dritten Quartal deutlich zu.

Das Papier gewann nach Handelsbeginn 15,4 Prozent auf 10,18 Euro zu. Damit baute der Kurs seine Gewinne in diesem Jahr auf mehr als die Hälfte aus. Für längerfristige Anleger ist das aber trotzdem nur ein Trostpflaster: Im Frühjahr 2021 war Auto1 zu 38 Euro je Stück an die Börse gegangen und am ersten Handelstag bereits auf über 50 Euro gestiegen.

Analyst James Tate von der US-Investmentbank Goldman Sachs lobte die starken Quartalsergebnisse des Autohändlers. Die erhöhten Ziele lägen über den Erwartungen. Marcus Diebel von JPMorgan sprach von beeindruckenden Resultaten. Die Markterwartungen an das operative Ergebnis dürften jetzt in einem bedeutenden Maße anziehen.

Um Sondereffekte bereinigt sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sollen 2024 nun 72 bis 84 Millionen Euro operatives Ergebnis erzielt werden, wie die Berliner mitteilten. Bislang standen 45 bis 65 Millionen Euro im Plan von Unternehmenschef Bertermann. Den Absatz plant das Management nun zwischen 665.000 und 679.000 Fahrzeugen ein, statt zuvor zwischen 620.000 und 665.000 Wagen. Das soll das Bruttoergebnis auf 682 bis 700 Millionen Euro heben. Bislang hatte Auto1 hier mit 610 bis 680 Millionen Euro gerechnet.

Im dritten Quartal legten der Absatz und die Ergebniskennzahlen auf Rekordwerte zu. Im Tagesgeschäft verdiente Auto1 dank der starken Zuwächse operativ (ber. Ebitda) 34,3 Millionen Euro, ein Jahr zuvor war es nur rund eine halbe Million gewesen. Mit den Zahlen und der neuen Prognose schlug Auto1 die Erwartungen von Analysten deutlich. Bereits nach dem zweiten Quartal hatte die Firma die Gewinnerwartungen erhöht.

Der Absatz von Fahrzeugen wuchs in den drei Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 176.632 Fahrzeuge. Der Umsatz legte um 24 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich machte Auto1 einen Gewinn von 7,7 Millionen Euro nach einem Verlust von 17,6 Millionen ein Jahr zuvor./men/lew/stk