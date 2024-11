© Foto: picture alliance / Rupert Oberhäuser | Rupert Oberhäuser

RWE punktet mit starken Quartalszahlen, Milliardeninvestitionen in Erneuerbare Energien und einem Aktienrückkaufprogramm. Wachstum und Optimismus prägen den Ausblick für 2024.RWE, Deutschlands größter Energieversorger, meldet positive Neunmonatszahlen mit einem bereinigten EBITDA von 4 Milliarden Euro und plant ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Dank stabiler Investitionen in Erneuerbare Energien und einem optimistischen Jahresausblick bleibt RWE auf Erfolgskurs. Konzern investiert Milliarden in erneuerbare Energien RWE hat mit den vorgelegten Zahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das bereinigte EBITDA erreichte 4,0 Milliarden Euro, und das …