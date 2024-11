ABO Kraft & Wärme betreibt Abfallvergärungs- und Biogasanlagen in Deutschland und nutzt dabei organische Rohstoffe wie Lebensmittelabfälle und Gülle. Der fragmentierte Markt mit etwa 10.000 Biogasanlagen bietet dem Unternehmen interessante Akquisitionsmöglichkeiten, insbesondere bei Betreibern, die durch schwankende Substratpreise oder auslaufende EEG-Förderungen in Schieflage geraten. Das Roll-up-Modell profitiert von der standortübergreifenden Optimierung des Substrateinsatzes, dem Benchmarking, Skaleneffekten und der Nutzung des zentralen technischen und regulatorischen Know-hows der ABO Kraft & Wärme. Zur langfristigen Gewinnmaximierung wird das Anlagenportfolio bis 2027 auf Biomethan und LNG fokussiert, was insbesondere in Verbindung mit THG-Quoten sinnvoll erscheint. Das DCF-Modell zeigt einen fairen Wert von EUR 1,70, was auf ein signifikantes langfristiges Kurspotenzial hinweist, allerdings auch verbunden mit signifikanten Risiken. mwb researchs Analysten empfehlen die Aktie als spekulativen Kauf. ABO Kraft & Wärme ist eine der wenigen guten Möglichkeiten der Diversifikation eines nachhaltigen Portfolios in die Bereiche Biogas und Biomethan. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ABO%20Kraft%20&%20W%C3%A4rme%20AG