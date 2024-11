Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie befindet sich weiterhin in einer herausfordernden Lage. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) hat seine Prognosen für das laufende Jahr nach unten korrigiert und erwartet nun ein gedämpftes Produktionswachstum von lediglich zwei Prozent bei gleichzeitig sinkendem Umsatz. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Performance der BASF-Aktie wider, die zuletzt an der Börse unter Druck geraten ist. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen zeigen sich erste Anzeichen einer möglichen Trendwende.

Hoffnungsschimmer am Horizont

Analysten sehen für den Chemiesektor und insbesondere für BASF verbesserte Aussichten. Der Ludwigshafener Konzern steht vor dem größten Strategiewandel seit über einem Jahrzehnt, was bei Investoren auf zunehmendes Interesse stößt. An der Börse reagierte die BASF-Aktie positiv auf diese Nachrichten und verzeichnete zuletzt leichte Kursgewinne. Experten haben für das Wertpapier ein durchschnittliches Kursziel von 51,11 Euro ermittelt, was auf weiteres Potenzial hindeutet. Allerdings bleibt die Situation angesichts der anhaltenden Herausforderungen in der Branche weiterhin angespannt.

