Mercedes-Benz bleibt bis mindestens Ende 2027 "Nationaler Förderer" der Sporthilfe // Herzstück der langjährigen Kooperation bleibt die Mercedes-Benz Elite-FörderungMercedes-Benz bleibt für weitere drei Jahre "Nationaler Förderer" der Sporthilfe. Beide Seiten verlängern ihre erfolgreiche Zusammenarbeit zugunsten der besten deutschen Athlet:innen bis mindestens Ende 2027. Das Engagement von Mercedes-Benz besteht bereits seit 1970, seit 2008 ist der Automobilhersteller als Nationaler Förderer in der höchsten Partnerkategorie der Stiftung engagiert.Gemäß dem Motto der aktuellen Sporthilfe-Kampagne "Wir gehen weiter. Weil Erfolg keine Grenzen kennt." setzen die beiden Vertragspartner auf Kontinuität. Herzstück der Partnerschaft wird weiter die Mercedes-Benz Elite-Förderung sein. Bei der höchsten Stufe im Fördersystem der Sporthilfe erhalten rund 150 Top-Athlet:innen mit Medaillenperspektive bei kommenden Weltmeisterschaften sowie Winter- und Sommerspielen eine zusätzliche finanzielle Unterstützung zur Top-Team- oder Potenzial-Team-Förderung. Zudem stellt Mercedes-Benz den exklusiven Fahrdienst bei den Sporthilfe-Veranstaltungen "Ball des Sports", "Goldene Sportpyramide", "Sporthilfe Juniorsportler:in" sowie "Sporthilfe Elite-Forum".Traditionell stellt Mercedes-Benz darüber hinaus den Tombola-Hauptpreis beim Ball des Sports. Beim 53. Ball des Sports im Februar dieses Jahres freute sich der Gewinner über einen Mercedes-Benz EQS 350, eine vollelektrische Luxuslimousine im Wert von 110.000 Euro. Der 54. Ball des Sports findet am 22. Februar 2025 in der Festhalle Frankfurt statt."Die Sporthilfe steht für Nachhaltigkeit und Exzellenz - genau wie unsere Marke Mercedes-Benz. Die Werte des Sports und der Sporthilfe - Leistung, Fairplay und Miteinander - sind für die Gesellschaft und unser Unternehmen von größter Bedeutung. Die Athlet:innen sind Vorbilder, ihre Höchstleistungen sind Antrieb und Motivation und passen perfekt zu unserer Philosophie. Als Nationaler Förderer der Sporthilfe erfüllt es uns mit Stolz und großer Freude, seit mehr als fünf Jahrzehnten unseren Beitrag zu herausragenden sportlichen Erfolgen leisten zu können", sagt Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Group AG.Karsten Petry, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Events, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, die langjährige und verlässliche Partnerschaft mit Mercedes-Benz um drei weitere Jahre fortführen zu können. Damit unterstreicht die Luxusmarke einmal mehr ihre enge Verbundenheit zur Sporthilfe und ihrem gesellschaftlichen Auftrag. Die Mercedes-Benz Elite-Förderung trägt wesentlich dazu bei, dass deutsche Medaillenhoffnungen ihren Fokus auf den Sport und ihre hochgesteckten Ziele, wie die kommenden Winterspiele 2026 in Italien, richten können. Wir sind dankbar, Mercedes-Benz als starken Partner an der Seite der besten deutschen Athlet:innen zu wissen."Weitere Informationen zum Engagement von Mercedes-Benz als Nationaler Förderer der Sporthilfe finden Sie unter folgendem Link: Hier klicken... (https://www.mercedes-benz.de/passengercars/brand/sporthilfe.html)"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.