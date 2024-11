München (ots) -13. November 2024. Wie normal sind Sie? Standard? Graubrot? Oder stinknormal? Im neuen Joyn-Original "Die StiNos - ganz besonders stinknormal" muss zumindest das Schauspieler-Ehepaar Sebastian Bezzel (Eberhoferkrimis) und Johanna Christine Gehlen ("Am Abgrund", "Soko Köln") ab Freitag, 15. November, stinknormal sein. In der Comedy-Serie spielen sie das Ehepaar Robert und Beate. Ein ganz normales Paar. Ein stinknormales Paar. Ganz im Gegensatz zu ihren Freunden, zu ihrer Familie und offensichtlich zu der gesamten restlichen Welt.Und die Welt macht es ihnen wahrlich nicht leicht: Die Einladung bei Beates bester Freundin Paloma (Milena Dreissig) soll augenscheinlich in einem flotten Vierer enden. Roberts Mutter Hannelore (Dagmar Biener) findet einen Fleck an ihrer Hauswand, der aussieht wie Roberts Vater - und Robert endlich jemanden mit dem er reden kann. Und Beates Schwester Lisa (Sarah Bauerett) entdeckt auf der Straße einen verwirrten, alten Mann - und will ihn "behalten". Ist das alles noch normal?Normal oder nicht: "Die StiNos" (StiNo: Jugendsprache für "stinknormaler Mensch") ist eine bunte Feel-Good-Comedyserie - und alles andere als stinknormal. Sie wird produziert von SKP Entertainment GmbH."Die StiNos" - acht Folgen, ab Freitag, 15. November, exklusiv auf Joyn.Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und gut 42.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Nathalie GalinaTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1186nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneWeitere Infos unter https://presse.seven.one/joynOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5907835