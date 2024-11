EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

stock3 AG: Neue Broker-Anbindung - größte börsennotierte Krypto-Handelsplattform Coinbase ab sofort auf stock3 verfügbar



13.11.2024 / 12:54 CET/CEST

Corporate News stock3 AG: Neue Broker-Anbindung - größte börsennotierte Krypto-Handelsplattform Coinbase ab sofort auf stock3 verfügbar Coinbase mit BaFin-Lizenz und Nasdaq-Listing neuer, vertrauenswürdiger Broker auf stock3

stock3 will mit 13. angebundenen Broker Kryptohandel weiter steigern

Coinbase ist laut CoinMarketCap eine der liquidesten Exchanges weltweit München, 13.11.2024 - Die stock3 AG bindet einen weiteren Broker auf ihrer Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform an: Mit Coinbase hat das Münchner Unternehmen mithilfe der sicheren Trading-Schnittstelle ihrer 100%-Tochter brokerize GmbH einen der weltweit sichersten Anbieter für Kryptowährungen auf ihrer Plattform integriert. Coinbase war in Deutschland der erste Krypto-Verwahrer, der eine Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten hat und unterliegt durch ihr Listing an der US-Börse Nasdaq strengen Regularien. Laut CoinMarketCap, der weltweit am meisten referenzierte Website für die Preisverfolgung von Kryptoassets im schnell wachsenden Kryptowährungsraum, ist das 2012 gegründete Unternehmen zudem eine der liquidesten Exchanges weltweit. Mit ihrer fortwährenden und andauernden Verpflichtung zur Compliance hat sich Coinbase zur Aufgabe gesetzt, die vertrauenswürdigste Krypto-Plattform der Welt zu sein. "Coinbase ist die größte börsennotierte Krypto-Handelsplattform weltweit. Durch die Anbindung an stock3 können unsere Nutzerinnen und Nutzer mehr als 500 Krypto Spot-Paare handeln", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Wir erwarten uns von dieser Angebotserweiterung eine weitere Steigerung beim Handel mit Kryptos auf stock3." "Wir freuen uns, der erste Krypto-Broker auf stock3 zu sein, über den Trader auf professionelle Instrumente wie Limit-, Markt- und Stop-Orders sowie auf volumenbasierte Tarife ab 0 % zugreifen können", sagt Jan Sell, Managing Director bei Coinbase Germany. Die Zahl der angebundenen Broker auf stock3 wächst mit Coinbase auf 13 an. Nutzerinnen und Nutzer von stock3 können aktuell also über comdirect, Consorsbank, finanzen.net zero, flatex.de, flatex.at, justTRADE, ViTrade, JFD, WH SelfInvest, sino, Bitpanda, Freestoxx und Coinbase über stock3 handeln. Bei all diesen Brokern fungiert stock3 als technischer Dienstleister und nutzt für seine Anbindungen die sicheren Schnittstellen seiner 100%-Tochter brokerize GmbH. Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und aktive Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG

Nicole Krischker

nicole.krischker@stock3.com



