BioNTech plant die Übernahme des chinesischen Biotechnologieunternehmens Biotheus für eine Vorabzahlung von 800 Millionen US-Dollar. Diese strategische Akquisition zielt darauf ab, BioNTechs Onkologie-Portfolio zu stärken und die globalen Rechte an dem vielversprechenden Antikörperkandidaten BNT327/PM8002 zu sichern. Dieser bispezifische Antikörper, der auf PD-L1 und VEGF-A abzielt, befindet sich bereits in fortgeschrittener klinischer Entwicklung und könnte laut BioNTech das Potenzial haben, in mehreren onkologischen Indikationen einen neuen Behandlungsstandard zu setzen.

Ausbau der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten

Durch die Übernahme erhält BioNTech nicht nur Zugang zu Biotheus' Pipeline, sondern auch zu dessen Expertise in der Herstellung bispezifischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate. Zudem plant das Mainzer Unternehmen, seine Präsenz in China auszubauen, einschließlich eines lokalen Forschungs- und Entwicklungszentrums für klinische Studien. Die Integration von über 300 Biotheus-Mitarbeitern soll BioNTechs Fähigkeiten in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktion weiter stärken.

