EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

MPC Capital: Positive Entwicklung setzt sich im dritten Quartal auf starkem Niveau weiter fort



14.11.2024 / 06:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung MPC Capital: Positive Entwicklung setzt sich im dritten Quartal auf starkem Niveau weiter fort Wiederkehrende Management Fees steigen in den ersten neun Monaten 2024 um 16 % gegenüber dem Vorjahr, Transaction Fees auf solidem Vorjahresniveau

Überproportionaler Anstieg des EBT nach neun Monaten um 33 % auf EUR 20,4 Mio.

Markteintritt in das Offshore-Wind-Service-Geschäft als Teil der strategischen Fokussierung auf Projekte in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure

Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt Hamburg, 14. November 2024 - Der Investment und Asset Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) legt heute seine Zahlen für die ersten neun Monate 2024 vor. Steigende wiederkehrende Erlöse aus den Management- und Service-Plattformen führten zu einem zweistelligen Umsatzwachstum. Anhaltend hohe Erträge aus Dividenden und Exits aus dem Co-Investment-Portfolio unterstreichen zudem die nachhaltige Ertragsstärke und Resilienz des Geschäftsmodells von MPC Capital. Constantin Baack, CEO der MPC Capital AG: "Wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung im dritten Quartal. Es ist uns gelungen, sowohl unsere etablierten Plattformen auszubauen als auch die Basis für weiteres Wachstum zu schaffen. Unsere strategische Fokussierung auf die Bereiche Maritime und Energy Infrastructure greift: Mit der Initiierung einer Investment-Plattform für Offshore Service-Schiffe koppeln wir beide Sektoren und treten in ein weiteres hochattraktives Marktsegment ein." Deutliche Steigerung der wiederkehrenden Erlöse und starkes Transaktionsgeschäft Die Umsätze in den ersten neun Monaten 2024 stiegen deutlich auf EUR 32,2 Mio. (9M 2023: EUR 27,6 Mio.). 78 % davon resultierten aus wiederkehrenden Management Fees, die auf EUR 25,2 Mio. erhöht werden konnten (9M 2023: EUR 21,8 Mio.). Der Anstieg um 16 % ist insbesondere auf die Übernahme der Zeaborn-Gruppe zurückzuführen. Das Transaktionsgeschäft entwickelt sich im dritten Quartal ebenfalls erfreulich: Die Transaction Fees lagen nach neun Monaten mit EUR 5,5 Mio. trotz eines nach wie vor herausfordernden Transaktionsumfeldes auf dem starken Niveau des Vorjahres (9M 2023: EUR 5,6 Mio.). Die Vielfalt der Projekte erstreckte sich dabei von Neubauprogrammen für emissionsarme Containerschiffe über den Ankauf weiterer Assets über die Investment-Plattformen im maritimen und Energiesektor bis hin zur Veräußerung einzelner Massengutfrachter und Containerschiffe. Nachhaltig hohe Erträge aus Co-Investment-Portfolio und kräftige Ergebnissteigerung Aus den Co-Investments der MPC Capital AG resultierten in den ersten neun Monaten 2024 Beteiligungserträge und Exit-Erlöse in Höhe von EUR 22,5 Mio. (9M 2023: EUR 14,4 Mio.). Der Marktwert des eigenen Co-Investment-Portfolios lag zum 30. September 2024 bei EUR 166 Mio. und somit deutlich über Buchwert (EUR 88 Mio.). Dies ist Ausdruck der nachhaltigen Wertentwicklung der getätigten Investments, die mit 28% IRR (realisiert) deutlich über dem Zielkorridor von 15% IRR liegen. Deutlich gesteigerte Management Fees, ein robustes Transaktionsgeschäft sowie anhaltend hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment-Portfolio führten insgesamt zu einem überproportionalen Anstieg des Ergebnisses vor Steuern (EBT) im Vorjahresvergleich um 33% auf EUR 20,4 Mio. (9M 2023: EUR 15,3 Mio.). Der Cash-Bestand ging infolge der intensiven Investitionstätigkeit in den ersten neun Monaten 2024 auf EUR 29,3 Mio. zurück (31. Dezember 2023: EUR 61,1 Mio.). Mit einer unverändert hohen Eigenkapitalquote von 85,0% (31. Dezember 2023: 85,2 %) ist MPC Capital weiterhin stark aufgestellt, um das Wachstum in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure mit voller Kraft voranzutreiben. Starkes Momentum in bestehenden und neuen Investment-Themen Mit der Anbindung weiterer maritimer Assets und der Initiierung einer neuen Investment-Plattform für Offshore-Service-Schiffe hat MPC Capital zuletzt den Grundstein für den weiteren Ausbau des Geschäfts gelegt. Die Übernahme eines Portfolios von vier Containerschiffen in das Management von MPC Capital erhöht die Assets under Management um USD 180 Mio. und trägt zur Steigerung der wiederkehrenden Management-Erlöse bei. Für die Schiffe konnten attraktive mittelfristige Charterverträge abgeschlossen werden, was die Visibilität und damit die Nachhaltigkeit der wiederkehrenden Umsätze und Erträge für MPC Capital weiter erhöht. Die Containerschiffe sind aufgrund ihrer technischen Spezifikationen wesentlich effizienter und wirtschaftlicher als der Durchschnitt der vergleichbaren globalen Flotte. Anfang November hat MPC Capital mit dem Start einer neuen Investment-Plattform den Eintritt in den Markt für Offshore Service-Schiffe bekannt gegeben. Als ersten Schritt zum Aufbau der Plattform für maritime Offshore Assets hat sich MPC Capital erfolgreich den Bau von sechs Offshore Survey and Service Vessels (OSSV) gesichert, die für den emissionsfreien Betrieb geeignet sind. Das Projekt hat ein Investitionsvolumen von rund EUR 130 Mio. Der Markteintritt folgt strategisch der Fokussierung von MPC Capital auf Infrastrukturprojekte in den Bereichen Maritime und Energy und zielt auf Sektoren, die durch die globale Energiewende ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Die neu geschaffene maritime Offshore-Plattform eröffnet MPC Capital neue Wachstumschancen an der Schnittstelle von maritimer und Energieinfrastruktur. Darüber hinaus verfügt MPC Capital über eine gut gefüllte Transaktions-Pipeline, die sowohl Akquisitionen als auch Exits in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure umfasst. Prognose für 2024 bestätigt Vor dem Hintergrund der weiterhin sehr stabilen Entwicklung im dritten Quartal bestätigt der Vorstand seine im August angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Für das Gesamtjahr erwartet MPC Capital ein EBT in einer Bandbreite zwischen EUR 23 Mio. und EUR 25 Mio. und einen Konzernumsatz in Höhe von rund EUR 40 Mio. Auch für das Geschäftsjahr 2025 rechnet MPC Capital auf der Basis einer hohen Umsatz- und Ertragsvisibilität sowie einer anhaltend dynamischen Transaktionsaktivität mit einer positiven Geschäftsentwicklung. Webcast Ein Webcast findet am Donnerstag, den 14. November 2024 um 8:30 Uhr CET statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Konzernergebnisse für die ersten neun Monate 2024 erläutern und ein Update zu den aktuellen Projekten geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten. Melden Sie sich hier für den Webcast an: https://montegaconnect.de/event/uf69yv5ukgd3fplwfp3vxu55qn9a61ye

Konzern-Kennzahlen 9M 2024 GuV 9M 2024 9M 2023 +/- T€ T€ Umsatz 32.211 27.619 +17% davon Management Fees 25.155 21.779 +16% davon Transaction Fees 5.456 5.594 -2% davon Übrige 1.600 246 +550% Sonstige betriebliche Erträge 17.139 3.993 +329% Personalaufwand -20.075 -14.397 +39% Sonstige betriebliche Aufwendungen -14.820 -11.759 +26% Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT) 8.231 769 +970% Finanzergebnis 12.151 14.554 -17% Ergebnis vor Steuern (EBT) 20.382 15.323 +33% Konzern-Gewinn 17.295 13.641 +27% Ergebnis je Aktie (€) 0,38 0,29 +31% Bilanz 30.09.2024 31.12.2023 T€ T€ Bilanzsumme 149.748 152.077 -2% Anlagevermögen 86.268 61.500 +40% davon Finanzanlagen 78.368 56.022 +40% Umlaufvermögen 62.561 90.276 -31% davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 29.292 61.140 -52% Eigenkapital 127.256 129.522 -2% Eigenkapitalquote 85,0% 85,2% -0,2pp

Die Zahlen der ersten neun Monate 2024 wurden nicht geprüft und unterlagen keiner prüferischen Durchsicht. Über MPC Capital (www.mpc-capital.de) MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte Asset Management-Kompetenz aus. Mit rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 4,8 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen Klimaziele bei. Kontakt MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren



14.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com