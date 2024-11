MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat wegen der schwachen Marktlage seine Jahresziele erneut eingedampft. Beim Umsatz geht das Management noch von 2,2 bis 2,3 Milliarden Euro aus, wie der SDax -Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Bisher lag die Spanne jeweils 100 Millionen Euro höher. Die Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern dürfte nun 5,5 bis 6,5 Prozent erreichen. Vorstandschef Karl Tragl hatte zuvor mit 6,0 bis 7,0 Prozent gerechnet. Volle Händlerläger führten nach wie vor zu einem niedrigen Auftragseingang, der sich in einem schwachen dritten Quartal widergespiegelt habe, hieß es vom Konzern. Bereits im Juli hatte Wacker Neuson den Ausblick gesenkt.

Im dritten Quartal fiel der Umsatz um gut ein Fünftel auf 517,6 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sackte um über 61 Prozent auf 24,7 Millionen Euro ab. Unter dem Strich verblieb mit 9,7 Millionen Euro Gewinn nur noch knapp ein Viertel so viel wie ein Jahr zuvor./men/stk