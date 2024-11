EQS-News: elumeo SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

elumeo SE behauptet sich auch in Q3/2024 in anhaltend schwierigem Marktumfeld



14.11.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

elumeo SE behauptet sich auch in Q3/2024 in anhaltend schwierigem Marktumfeld

Umsatz 9M/2024 bleibt im Vorjahresvergleich mit EUR 33,0 Mio. nahezu stabil (9M/2023:

EUR 33,3 Mio.)

EUR 33,3 Mio.) Positives Bereinigtes-EBITDA von EUR 0,44 Mio. (9M/2023: EUR 0,61 Mio.)

Rohertragsmarge fällt infolge gestiegener Rohstoffpreise auf 48,3% (9M/2023: 51,5%)

In Q3/2024 führten Kaufzurückhaltung und gestiegene Rohstoffpreise zu Umsatzrückgang i.H.v. 4,5% von EUR 11,0 Mio. (Q3/2023) auf EUR 10,5 Mio. (Q3/2024)

Kosteneinsparprogramm über Plan: Kosteneinsparung bei EUR 1,1 Mio. für 9M/2024 YoY, Pro forma bei EUR 2,7 Mio.

Juwelo100 mit deutlich wachsenden Umsätzen in der Internationalisierung 2.0

Jooli mit erfolgreichem Launch der neuen technischen Plattform Saleor

Berlin, 14. November 2024 - Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, hat sich auch im dritten Quartal 2024 in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld behauptet. Der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres blieb im Vorjahresvergleich mit EUR 33,0 Mio. nahezu stabil (9M/2023: EUR 33,3 Mio.). Das Bereinigte EBITDA gab gegenüber dem Vorjahr zwar um 28% nach, blieb mit EUR 0,44 Mio. aber positiv (Q3/2023: EUR 0,67 Mio.).

Ursache für die weiterhin herausfordernde Marktsituation ist eine zunehmende Kaufzurückhaltung der privaten Konsumenten. Erst im September hatte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) für das Verbrauchervertrauen in Deutschland einen ebenso überraschenden wie deutlichen Rückgang festgestellt. Der Konsumklima-Index für September 2024 fiel auf -21,9 Punkten, was den stärksten Rückgang seit zwei Jahren darstellt. Als Hauptgrund für die Negativentwicklung führten die Nürnberger Marktforscher einen Einbruch der Einkommensaussichten an. Die Konsumenten zeigten sich insbesondere durch die schwächelnde Konjunktur verunsichert. Zudem geriet elumeos Konzern-Rohertragsmarge infolge deutlich gestiegener Preise für Gold und Silber unter Druck, sie sank von 51,5% (9M/2023) auf 48,3% (9M/2024). Auf Quartalsbasis führten die Kaufzurückhaltung sowie der Anstieg der Rohstoffpreise in Q3/2024 zu einem Umsatzrückgang um 4,5% von EUR 11,0 Mio. auf EUR 10,5 Mio. (9M/2023).

Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo SE: "Der Kaufzurückhaltung unserer Kundinnen und Kunden sowie den gestiegenen Rohstoffpreisen begegnen wir mit konsequentem Kostenmanagement. Unser ambitioniertes Einsparprogramm liegt weiterhin im Plan." In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres konnten die Vertriebs- und Verwaltungskosten bereits um EUR 1,1 Mio. gesenkt werden. Aufgrund nachlaufender Kosten wäre der eigentliche Effekt sogar noch höher. Spatz: "Pro forma, also unter der Annahme, dass diese Kostenmaßnahmen bereits zu Beginn des Jahres vollständig realisiert worden wären, hätten die Einsparungen sogar EUR 2,7 Mio. betragen." Dabei gehen die Einsparungen im Marketing nicht zulasten der Effizienz, im Gegenteil: Trotz um 22% rückläufiger Marketingausgaben im Web - EUR 2,25 Mio. (9M/2024) ggü. 2,87 Mio. (9M/2023) - konnte der Web-Umsatz um 4% auf EUR 10,6 Mio. (9M/2024) ggü. EUR 10,2 Mio. (9M/2023) gesteigert werden. Der durchschnittliche Erlös pro Web-Kunde kletterte sogar um 16% von EUR 222 (9M/2023) auf EUR 257 (9M/2024). Für 2025 geht elumeo von erheblichen weiteren Einsparpotentialen aus, wenn die Reichweitenverträge des größten deutschen Kabelnetzbetreibers vereinheitlicht werden.

Auch "Juwelo100", das bereits in Q1/2023 implementierte Programm zur Steigerung der operativen Performance mit dem Umsatzziel von EUR 100 Mio. im Kerngeschäft bis zum Jahr 2030, macht weiter Fortschritte. Zu dessen Erfolg trägt u.a. die mittels einer eigens entwickelten Multi-Language-Plattform gestartete Internationalisierung 2.0 bei. Sie liegt auf Wachstumskurs und über Plan. Seit ihrem Launch im Juli 2024 konnten die neuen Sendefenster in Spanien, Italien und Frankreich den behaltenen Umsatz um 116 % auf TEUR 74 steigern und damit mehr als verdoppeln. Die Multi-Language-Plattform zeichnet für die Live-TV-Ausstrahlung in Deutschland produzierte Shows auf, übersetzt diese per Künstlicher Intelligenz und spielt sie automatisiert in den internationalen Märkten aus. Auf diese Weise entfallen die Kosten eines klassischen lokalen Sendebetriebs, so dass bereits kurzfristig der Break-even erreicht werden kann.

Die Umstellung der Videoshopping-App Jooli auf die externe Open-Source-Handelsplattform Saleor ist abgeschlossen. In der Folge haben sich das durchschnittliche Bestellvolumen sowie die Halterate bereits positiv entwickelt. elumeo rechnet zudem mit einer verbesserten Nutzerbindung und geringeren Kundenakquisitionskosten. Zugleich hat elumeo mit der Umstellung auf die neue Plattform die Basis geschaffen, um in Zukunft alle Apps der elumeo Gruppe mit der gleichen Technologie zu betreiben. Dies wird die Kosten der Weiterentwicklung von Jooli in 2025 deutlich senken.



Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz,Italien, Spanien und Frankreich sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli.

Über jooli:

jooli ist die schnellst wachsende Video-Shopping-App in Deutschland und Indien: benutzerfreundlich, intelligent und mit Unterhaltungswert. Die App inspiriert mit Produkten, die in kurzen, unterhaltsamen Videos vorgestellt werden. User navigieren per Swipe durch ein breites Produktportfolio diverser Marken und erhalten personalisierte Shopping- und Geschenkideen. Produktpartner:innen erhalten durch ihre eigens produzierten Produktvideos eine intuitive Content-Plattform, um neue Zielgruppen zu erschließen. Mit dem jooli-Interface erhalten sie zusätzlich umfangreiche Datenanalysen, von individuellen Video-Performances bis zu Klickraten-Analysen. Die App analysiert das Verhalten der User und ermöglicht den Marken auf diese Weise, ihr Produktangebot zu optimieren und zu individualisieren. Die jooli App ist für iOS und Android verfügbar.

Weitere Informationen unter https://www.jooli.com/

Kontakt

elumeo SE

Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com

www.elumeo.com

14.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com