Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403) GRAMMER AG: Abweichung der Ergebnisentwicklung im dritten Quartal 2024 vom Vorjahr und Aktualisierung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 Ursensollen, 14. November 2024 - Die GRAMMER Gruppe verzeichnet auf Basis der Zahlen im dritten Quartal 2024 eine Ergebnisentwicklung unter dem Vorjahresniveau. Demnach liegt das operative EBIT im dritten Quartal 2024 mit rund 8,4 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (Q3 2023: 13,0 Mio. EUR). Das operative EBIT wurde um negative Währungseffekte in Höhe von rund 4,8 Mio. EUR, um Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 31,1 Mio. EUR, um Refinanzierungskosten in Höhe von 0,7 Mio. EUR und um Entkonsolidierungsaufwendungen in Höhe von 7,0 Mio. EUR bereinigt. Der Konzernumsatz lag in den Monaten Juli bis September 2024 ebenfalls leicht unter dem Vorjahresniveau bei 472,9 Mio. EUR (Q3 2023: 494,2 Mio. EUR). Die Finanzzahlen im dritten Quartal 2024 sowie die des Vorjahres wurden um den aufgegebenen Geschäftsbereich der TMD-Gruppe bereinigt. Das operative Ergebnis im dritten Quartal 2024 wurde durch den Umsatzrückgang und höhere Kosten aufgrund volatiler Werksauslastungen belastet. Insbesondere die Umsätze in EMEA und APAC fielen im dritten Quartal 2024 deutlich niedriger aus als erwartet. Ursache hierfür ist eine anhaltend schwache Nachfrage seitens der Hersteller aufgrund der allgemein großen gesamtwirtschaftlichen und branchenseitigen Unsicherheiten. Vor dem Hintergrund des bisherigen Geschäftsverlaufs und des erfolgreichen Verkaufs der TMD-Gruppe hält GRAMMER an der im August angepassten Gesamtjahresprognose für das operative EBIT in Höhe von rund 56,8 Mio. EUR fest. Der ursprünglich prognostizierte Umsatz in Höhe von 2,3 Mrd. EUR wird aufgrund der deutlich schwächeren Nachfrage und der Bereinigung des TMD-Geschäftsbereichs nicht erreicht. Für das Gesamtjahr 2024 wird nunmehr ein Umsatz von rund 2 Mrd. EUR erwartet. Der Vorstand

